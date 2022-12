Ein Nahversorger für den neuen Stadtteil

Auf dem Areal des ehemaligen Betriebsbahnhofes der Wiener Lokalbahnen in Meidling mit etwa 31.000 m² entsteht zurzeit als „Lebenscampus Wolfganggasse“ ein modernes Stadtquartier mit rund 850 geförderten Wohnungen. Der neue Stadtteil wird rund 2.000 Bewohner aller Generationen ein passendes und leistbares Zuhause bieten.

Mitbestimmen

Schon bei der Planung wurden Anrainer und zukünftige Bewohner einbezogen. Drei Dinge waren diesen bei der Planung des neuen Stadtentwicklungsgebiets besonders wichtig: Der Erhalt der Remise, ein größerer Park und ein neuer Nahversorger. „Ich bin froh, dass wir jeden dieser Wünsche erfüllen konnten,“ meint Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Die schöne Remise blieb erhalten und wird voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr als „Gleisgarten“, einer Art moderner Markthalle mit Erlebnischarakter, das pulsierende Herz des Stadtquartiers darstellen. Der Paula-von-Mirtow-Park wird beinahe doppelt so groß und nun kann auch der letzte Punkt auf der Wunschliste abgehakt werden.

(C) Berger: Jürgen Czernohorszky (l.) und Wilfried Zankl geben den Start-Schlag zur Neugestaltung des Paula-von-Mirtow-Parks

Nahversorgung garantiert

Nach rund zwei Monaten Bauzeit eröffnete jetzt ein neuer BILLA in der Wolfganggasse 59/ Eichenstraße 2 in Wien. „Auch hier am neuen Standort im 12. Bezirk dürfen sich unsere Kunden auf eine bunte Produktvielfalt sowie auf attraktive Preise und Aktionen freuen“, erklärt Hamed Mohseni, BILLA Vertriebsdirektor. Bei Fragen rund um den Einkauf oder individuellen Wünschen stehen die 16 Mitarbeiter beratend zur Seite. Alle 16 Arbeitsplätze wurden mit der Eröffnung neu für den 12. Bezirk geschaffen.

(C) Billa/Robert Harson: Marktmanager Christian Lederer, Bezirksvorsteher Wilfried Zankl, Vertriebsleiter Alexander Poropatits und Martkmanager-Stv. Carmen Schreib.

Das Herzstück des neuen Marktes ist der Frischebereich mit einer großen Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle. „Zudem freut es uns natürlich, wenn wir lokale Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können. So gibt es hier bei uns im Markt regionale Produkte wie „Grüner Veltliner vom Cobenzl aus dem 19. Bezirk, Weinbeisser vom Kammerer aus dem 20. Bezirk, Wiener Klassik vom Mayer am Pfarrplatz aus dem 19. Bezirk“, so Christian Lederer, BILLA Marktmanager in der Wolfganggasse.

Ebenso eine wichtige Rolle spielen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit beim Betrieb des neuen BILLA Standorts, wo 100 Prozent Grünstrom aus Österreich und energieeffiziente Kälteanlagen zum Einsatz kommen. Zudem wird das gesamte Gebäude innen sowie außen mittels LED beleuchtet. Durch diese Maßnahmen werden 30 Prozent Energie gespart.