Ein paar Kilo weniger – ein paar Euro mehr

Die Brigittenau ist auch (fast) ohne Vienna City Marathon ein „Lauf-Bezirk“: Beim Millenium City Run am 13. Mai muss man dabei sein – auch als Aktiver.

Der Vienna City Marathon machte im Großen und Ganzen einen Bogen um die Brigittenau – aber ein anderes Laufspektakel ist mehr als eine Entschädigung dafür: Der Millennium City Run am 13. Mai ist eine einzigartige Veranstaltung, bei der man einfach dabei sein muss. Nicht nur als Zuschauer, auch und vor allem als Aktiver. Also nichts wie raus und die Laufschuhe angezogen! Denn mit jeder Runde belohnt man sich mit einen Gutschein für die Millennium City.

Start um 9.15 Uhr

Man kann also ein paar Kilogramm abnehmen und ein paar Euro dazuverdienen: Was will man mehr? Um 9.15 Uhr geht’s schon los, es steht ein 2- und 1-Stunden-Lauf sowie ein 30-Minuten-Rennen auf dem Programm. Außerdem gibt es zahlreiche Kinderbewerbe, bei dem sich die Buben und Mädchen Gutscheine für den Muttertag am 14. Mai erlaufen können. Und jeder, der mitmacht, ob jung oder alt, kann sich auf ein nettes Goodie-Bag freuen. Infos im Internet: ­millennium-city.at!