Die Saison neigt sich dem Ende zu, doch im „Schweizerhaus“ wird bis 31. Oktober 2025 noch einmal angestoßen, gelacht und gefeiert – mit frisch gezapften Krügerln, knusprigen Stelzen und dem unverwechselbaren Wiener Lebensgefühl im Gastgarten.

Seit Generationen ist das „Schweizerhaus“ Synonym für Wiener Lebensgefühl. Unter den alten Kastanienbäumen treffen sich Freunde, Familien und Stammgäste, um gemeinsam zu genießen, zu feiern und Erinnerungen zu schaffen. Zum Saisonende wird diese besondere Atmosphäre noch einmal spürbar: Es ist die Zeit, sich bei einem frisch gezapften Budweiser Budvar und einer knusprigen Stelze von der Saison 2025 zu verabschieden.

Das Schlusswochenende ist längst ein Fixpunkt im Kalender vieler Gäste. Verschiedene Musikgruppen aus Wien und den Bundesländern sorgen für ausgelassene Stimmung, die noch einmal das Flair des „Schweizerhauses“ hörbar machen. Von böhmischen Klängen bis zu schwungvollen Bläsern – der musikalische Rahmen schafft den perfekten Soundtrack für die letzten Stunden im Gastgarten der Wiener.

Es gibt aber schon einen Grund zur Vorfreude: Das „Schweizerhaus“ eröffnet nach der Winterpause am 15. März 2026 erneut seine Pforten.