Ein Juli für Schenkelklopfer, wenn das neue Stegreif-Revue-Stück ins Vorstadttheater in Ottakring kommt.

Alleine der Name macht schon Lust auf Lachen. Am 8. Juli feiert mit „Indiana Tschones und das Königreich des Fetzenschädels“ die zweite Eigenproduktion der Saison ihre Premiere. Da heißt es wieder: “Bitte anhalten!”

So ein Spaß-Abenteuer

Diesmal begleiten die Gäste den Abenteurer Indiana Tschones direkt unter den Asphalt der Linken Wienzeile. Während offizielle Stellen noch über eine einfache Unterspülung durch Wasser rätseln, folgt Tschones einer spannenderen Spur: Er vermutet hinter einem mysteriösen Loch den Zugang zu einer unterirdischen Pyramide und dem legendären „Königreich des Fetzenschädels“.

Übereifrige Behörden

Gemeinsam mit Würstelstandbesitzerin Mitzi Zwutschgerl und Journalistin Vally Wurm begibt sich Doktor Tschones auf eine abenteuerliche Suche tief unter der Stadt – verfolgt von übereifrigen Behörden, seltsamen Gestalten und einer Wahrheit, die vielleicht besser begraben geblieben wäre.

Erfolgreiche Eigenproduktionen

Damit knüpft die Tschauner Bühne an die großen Erfolge der letzten Jahre an. Nach beliebten Eigenproduktionen wie „Tschauner Enterprise“, „Die Tschauners“ und „Planet Tschauner“ steht heuer erneut eine brandneue Stegreif-Revue im Mittelpunkt der Saison. Da lässt es sich wieder gut tschaunern!

Die Termine: 8., 10., 21. Juli, 1., 19., 21. August und 1. September, jeweils 19:30 Uhr. Tickets: Tschauner