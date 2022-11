Eine bunte Musikkraft im Theater Akzent

Die nächsten Tage steht Wien wieder ganz im Zeichen des 19. ­Klezmore Festivals. Die jüdisch ­inspirierte Musikrichtung bietet dabei Lebensfreude, Unterhaltung und vor allem reitende Rhythmen, die zum Tanzen ­anregen.

Internationale Spielart

Auch auf der Wieden gibt es dazu mehrere Konzerte. Ein Höhepunkt ist mit Sicherheit der Auftritt des Styrian ­Klezmore Orchestra am 12. November im Theater Akzent (Theresianumgasse 18). Doch nicht nur die Steiermark kommt in den Melodien zum Vorschein. Einflüsse vom Balkan bis nach New York City bildet die Formation junger Musiker in ihren harmonischen Darbietungen.

Weitere Informationen zum ­Konzert und den anderen Programm­punkten des dies­jährigen Festivals findet man unter: www.klezmore-vienna.at