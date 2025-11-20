Charmant durch den Abend führte Schauspielerin Lilian Klebow, die dem Festakt eine warmherzige und zugleich professionelle Note verlieh.

Wertvolle Worte und starke Signale

In seiner Rede hob Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie, die gesellschaftliche Bedeutung des Projekts hervor. Der freie Zugang zu Literatur, so Strebl, sei ein wertvoller Beitrag für ein offenes Miteinander in der Stadt. Der dritte Landtagspräsident Gerhard Schmid überbrachte die Grüße von Bürgermeister Michael Ludwig und erinnerte daran, wie sehr Wien von kulturellen Initiativen lebt, die allen Menschen Teilhabe ermöglichen. Einen spannenden Blick hinter die Entwicklung der Aktion bot Christian Pöttler, Geschäftsführer des echo medienhauses. Er sprach über die Anfänge im Jahr 2002 und gab einen Ausblick auf das nahende Jubiläum: 2026 feiert „Eine STADT. Ein BUCH.“ seine 26. Ausgabe.

Eine Laudatio, die unter die Haut geht

Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte Bestsellerautorin Elke Heidenreich mit ihrer bewegenden Laudatio auf Arno Geiger und dessen Werk „Der alte König in seinem Exil“. Das Buch, das Demenz mit literarischer Sensibilität erfasst, wird heuer in einer Auflage von 100.000 Stück in ganz Wien verschenkt.

Anschließend las Arno Geiger persönlich aus seinem Buch und berührte das Publikum sichtbar. Bei der anschließenden Signierstunde sowie einem Buffet aus dem Rathauskeller klang der Abend in gemütlicher Atmosphäre aus – ein Fest der Literatur, wie es nur Wien feiern kann.

Autor zum Angreifen: Podiumsgespräch am 20. November

Für alle, die den Autor noch einmal live erleben möchten, gibt es rasch eine weitere Gelegenheit: Am 20. November, 18.30 Uhr, diskutiert Arno Geiger im Service-Treff der Wiener Stadtwerke Spittelau (Spittelauer Lände 45, 1090 Wien) über sein Werk und signiert weitere Exemplare.

©Stefan Burghart