Während im Erdgeschoss weiterhin das bekannte lebendige „KLEINOD“-Flair mit Begegnung und Dynamik im Mittelpunkt steht, geht es eine Etage höher deutlich ruhiger und bewusster zu. Die neue Galerie-Bar versteht sich als stilvoller Rückzugsort, bei dem der Cocktail selbst zur Hauptrolle wird.

Der Name „Solitaire“ ist dabei bewusst gewählt: Wie ein einzeln gefasster Edelstein soll auch das Konzept auf das Wesentliche reduziert und dadurch besonders wertvoll wirken.

Drinks werden zum Erlebnis

Besonderes Augenmerk liegt auf der Inszenierung der Cocktails. Dafür setzt das Team auf umgebaute Flight-Trolleys, die direkt an den Tisch rollen. Dort werden ausgewählte Drinks vor den Gästen finalisiert und mit kleinen kulinarischen Begleitern serviert.

Techniken wie Milchklärung, Infusionen oder spezielle Texturen kommen dabei gezielt zum Einsatz – allerdings ohne übertriebene Showeffekte. Vielmehr soll das handwerkliche Können im Vordergrund stehen.

Kreative Cocktailkarte mit Augenzwinkern

Auch die Cocktailkarte zeigt, wie modern und gleichzeitig verspielt das neue Konzept gedacht ist. Gemeinsam mit Daniel Schober von Booze Concepts entstanden außergewöhnliche Kreationen wie der „Pink Basil Punch“, ein milchgeklärter Twist auf den bekannten „Gin Basil Smash“, oder der „Bread & Butter“, der ein flüssiges Butterbrot mit Pumpernickel-Wodka ins Glas bringt.

Fernöstliche Akzente setzt der „Izakaya Mule“ mit Miso-Wodka und Yuzu, während der „Retired Pornstar“ mit Champagnerluft und Miniatur-Badewanne für einen besonderen Auftritt sorgt.

Internationale Inspiration trifft Wiener Charme

Mit dem neuen Konzept möchte die „KLEINOD“-Gruppe auch internationales Publikum ansprechen. Inspirationen aus Bars in Barcelona oder Prag fließen ebenso ein wie die typisch entspannte Wiener Handschrift.

Die Betreiber betonen dabei, dass Fine Drinking nicht elitär wirken soll. Vielmehr gehe es um hochwertige Drinks in lockerer Atmosphäre – ganz ohne steife Bar-Etikette.

So entsteht im „KLEINOD PRUNKSTÜCK“ künftig ein Haus mit zwei Geschwindigkeiten: unten lebendig und kommunikativ, oben ruhig, präzise und genussorientiert. Ein Konzept, das Wiener Schmäh und internationale Barkultur gekonnt verbindet.