Einfach helfen mit KälteApp & Kältetelefon

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Die Temperaturen sinken, vor allem in der Nacht wird es langsam bitter kalt. Kurzum: Der Winter ist da. Die Winterkälte ist besonders für wohnungslose Menschen hart und gefährlich. Um schnell und einfach zu helfen, sind auch heuer wieder Kältetelefon und KälteApp in Betrieb. Denn es gilt: Helfen statt wegschauen!

Kältetelefon Wien

Ab 2. November sind die Leitungen wieder offen. Das Kältetelefon der Caritas Wien ist unter 01 480 45 53 rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche besetzt. Sozialarbeiter gehen den Hinweisen nach und suchen die Personen auf. Sie verteilen Schlafsäcke, bieten Hilfe an und vermitteln sie in eines der Notquartiere.

Den Mitarbeitern am Telefon sind Datum, Uhrzeit, genaue Ortsangabe und Beschreibung der Person zu nennen.

KälteApp Wien

Auch der Fonds Soziales Wien bietet ab 2. November wieder niederschwellige Hilfe an. Mit der KälteApp können mit wenigen Klicks Sozialarbeiter informiert werden. Die KälteApp steht zum kostenlosen Download bereit und wurde bereits von mehr als 13.000 Wiener:innen heruntergeladen. Alle Infos finden Sie unter www.kaelteapp.wien.