Mit seinen zahlreichen Theaterbühnen und Museen kann der Alsergrund getrost als echter Kultur­bezirk bezeichnet werden. Möglichst vielen Bewohner:innen den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen, hat für den Bezirk außerdem Priorität – so wurde die Kulturcard eingeführt, mit der man vergünstigte Tickets an ausgewählten Spielstätten bekommt und auch der Kultursommer geht 2026 in die nächste Runde.

60.000 Euro werden vergeben

Dabei wird der öffentliche Raum im Bezirk von 26. Juni bis 30. August wieder zur großen Bühne. Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater­aufführungen und mehr finden an Plätzen und in Parks statt. Der Eintritt ist für alle Besucher:in­nen frei. Rund 60.000 Euro Budget stehen dem Bezirk dieses Jahr wieder zur Verfügung, um lokale Künstler:in­nen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Einreichfrist für eine der Förderungen für den Kultursommer ist bereits am Laufen. Bis 15. Februar besteht die Chance, sich mit seinem Projekt zu bewerben. Das Antragsformular kann online eingereicht werden auf wien.gv.at/alsergrund/kultursommer-ausschreibung