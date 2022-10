Eislaufen in Wien 2022/23: Eislaufplätze und Öffnungszeiten

Eislaufen in Wien hat etwas Besonderes. Vielleicht liegt es an der majestätischen Kulisse der prachtvollen Gebäude der Stadt oder an den funkelnden Lichtern, die die Eisbahn säumen. Was auch immer der Grund ist, das Gleiten auf dem Eis in Wien ist ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.

Wir haben für Sie die Öffnungszeiten der Wiener Eislaufplätze zusammengefasst, damit Sie das Beste aus Ihrer Zeit in dieser schönen Stadt machen können.

Wiener Eislaufverein

(C) Christian Jobst: Das Eislaufen in Wien hat lange Tradition.

Der Wiener Eislaufverein ist der älteste und renommierteste Eislaufverein Wiens. Er wurde gegründet im 1867 gegründet und ist seither ein beliebtes Ziel zum Eislaufen.

Öffnungszeiten Eislauf-Verein

Montag bis Sonntag: 09:00 bis 20:00 Uhr

24.12.2021 09:00 bis 15:00 Uhr

31.12.2021 09:00 bis 15:00 Uhr

01.01.2022 10:00 bis 20:00 Uhr

Mehr Infos: https://www.wev1867.at/

Kunsteisbahn Engelmann

Bereits im Jahre 1868 gegründet, verzaubert die Kunsteisbahn Engelmann in Hernals mit Besucherinnen und Besucher mit einem ganz besonderen Ambiente. Denn die Eislaufschuhe werden hier über den Dächern der Stadt ausgepackt!

Saisonstart am 11. November 2022 um 09:00 Uhr

Mehr Infos: https://www.engelmann.co.at/

Die EisStadthalle

Die Wiener Stadthalle ist nicht nur als Konzertlocation ein Hit. Denn in der Halle C ist das ganze Jahr über ein Eislaufplatz.

Öffnungszeiten Eisstadthalle

Montag bis Freitag: 10:00 bis 16:45 Uhr

Samstag: 10:00 bis 19:00 Uhr

Sonn- & Feiertag: 10:00 bis 16:45

Mehr Infos: https://eisstadthalle.at/

Eisring Süd

(C) Schedl Ludwig

Nicht weit vom Favoritner Wasserturm liegt der Eisring Süd. Der Eislaufplatz ist dabei nicht nur bei Favoritnerinnen und Favoritnern beliebt.

Öffnungszeiten Eisring Süd

Montag: 08:00 bis 19:45 Uhr

Dienstag: 08:00 bis 17:45 Uhr

Mittwoch bis Freitag: 08:00 bis 19:45 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertags von 10:00 bis 19:45 Uhr

Mehr Infos: https://www.eisringsued.at/

Wiener Eistraum

Der Wiener Eistraum ist zweifelsohne der beliebteste Ort zum Schlittschuhlaufen in Wien. Diese riesige Freiluft-Eisbahn befindet sich direkt vor dem Wiener Rathaus. Der Wiener Eistraum öffnet im Jänner 2023 seine Bahnen.

Mehr Infos: https://www.wienereistraum.com/

Steffl-Arena

Dort wo die Vienna Capitals fulminante Hockey-Feste feiern, können Fans der Caps am Eis ihren Idolen nacheifern. In der Heimstätte der Caps eigen große und kleine Eisläuferinnen und Eisläufer ihr Können am Eis.

Öffnungszeiten Steffl-Arena

Samstag, Sonntag: 12:00 bis 18:00 Uhr (ab 29.10.2022)

Feiertage, Schulferien: 12:00 bis 18:00 Uhr (ab 01.11.2022)

Mehr Infos: https://steffl-arena.at/