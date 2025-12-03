Dieses Jahr wird Nikolo schon einen Tag früher gefeiert, zumindest in Margareten: Am 5. Dezember lädt Bezirksvorsteher Michael Luxenberger ab 17 Uhr zum beliebten Eislaufplatz im Bezirk – und hat den Nikolaus im Schlepptau. Die beiden kommen natürlich nicht mit leeren Händen, sondern haben Nikolaus-Sackerl und alkoholfreien Punsch im Gepäck.

Ich freue mich, dass es auch in diesem Winter für Margaretner Kinder mitten im Bezirk einen Ort zum Eislaufen gibt.

… zeigt sich der Bezirkschef zufrieden über den erneuten Saisonbeginn, den er mit seinem besonderen Gast zum Highlight für die Kids im Fünften werden lässt. Außerdem wird auch das Institut für Erlebnispädagogik (IFEP) vor Ort sein, das auch heuer wieder zwei Mal die Woche den Gratis-Schlittschuhverleih betreut.

Täglich gratis eislaufen

Der Eislaufplatz im Bacherpark ist bis 28. Februar 2026 täglich geöffnet und kostenlos nutzbar. An Dienstagen und Freitagen gibt es einen speziellen Service vom IFEP: Zwischen 15 bis 17 Uhr kann man sich gratis Schlittschuhe ausborgen. Ein ideales Freizeitangebot vor allem für Kinder – Outdoorsport mitten in der City!