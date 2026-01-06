Mehr Elvis geht nicht! Am 30. und 31. Jänner präsentiert Dennis Jale im Wiener Metropol die Originalmusiker von Elvis Presley: Glenn D. Hardin, Royce Taylor von The Imperials, Craig Morris, Ginger Holladay, Donna Rhodes, Paul Leim und Bobby Ogdin. Diese Künstler gelten als das Who-is-Who der Studio- und Tourmusiker des King of Rock. So stand z.B. Glen D. Hardin unglaubliche 1000-mal mit Elvis auf der Bühne.

Als Special Guest tritt die Cousine von Elvis, Donna Presley, auf. Donna wuchs in Graceland und der „Circle G Ranch“ auf und ist ein wahres Füllhorn an Geschichten rund um den King, wie sie selbst die größten Fans noch nie gehört haben.

Dennis Jale & the Original Musicians of Elvis

Wann: 30. & 31. Jänner

Wo: Wiener Metropol, Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien

Tickets im Metropol ab 49 Euro unter: tickets@wiener-metropol.at; Tickethotline: +43 1 407 77 407 oder www.dennis-jale.com