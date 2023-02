Wiener Energiebonus geht in die nächste Runde

Mit dem Energiebonus 22 reagierte die Stadt auf die stark gestiegenen Energiekosten. Anspruchsberechtigten Haushalten wurden direkt 200 Euro auf das Konto überwiesen. Nun geht der Energiebonus in die nächste Runde. Gut 500.000 Wiener Haushalten winken damit erneut 200 Euro.

Ab April

Der Großteil der Haushalte muss für den Energiebonus keinen erneuten Antrag stellen. Wer bis zum Stichtag 25. März 2023 den Energiebonus 22 ausbezahlt bekommen hat, bekommt das Geld direkt auf die zuletzt angegebene Bankverbindung überwiesen. Ein neuer Antrag ist etwa bei Umzug notwendig. „Energie und Wohnen gehören zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, die Wienerinnen und Wiener bei der Deckung dieser Kosten zu unterstützen.“ so Sozialstadtrat Peter Hacker.

Ab 1. April erhalten alle Haushalte in Wien ein Informationsschreiben. Zu den ersten Auszahlungen soll es ab 17. April kommen. „Nun setzen wir das mit dem Wiener Energiebonus 23 fort. Dazu stocken wir den ‚Heizkostenzuschuss‘ vom Bund in Höhe von rund 96 Mio. Euro nochmals auf. So stehen für die Unterstützung der Wienerinnen und Wiener durch den Wiener Energiebonus 23 insgesamt rund 130 Mio. Euro zur Verfügung“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Energiebonus 22

Das Ansuchen um Auszahlung des Energiebonus 22 ist noch bis 31. März möglich. Insgesamt wurden bis dato rund 585.800 gestellt und bearbeitet, dabei wruden rund 116,5 Millionen Euro ausbezahlt.