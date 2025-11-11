Mit welcher Farbe sollen die bereits kultigen Sitzmöbel das MQ in der kommenden Saison aufhübschen? Alle Wiener:innen können ihre Stimme abgeben und für ihren Favoriten voten. Zur Wahl stehen vier Farben ganz nach Wiens Geschmack:

Punschkrapferlrosa – Charmant, zuckrig und weckt die Erinnerung an einen Nachmittag im Wiener Kaffeehaus.

Leos-Würstelstand-Blau – Eine Hommage an Wiens ältesten Würstelstand und durchzechte Partynächte.

Sodazitrongelb – Es ist das österreichische Kultgetränk, stets erfrischend und spritzig an einem heißen Wiener Sommertag.

Vanilleeisweiß – Der Klassiker unter den Eissorten und besonders gut im Stanitzel.

– Der Klassiker unter den Eissorten und besonders gut im Stanitzel.

Farben mit Geschichte

Das MuseumsQuartier feiert nächstes Jahr 25-jähriges Bestehen – anlässlich dieses Jubiläums blickt das MQ auf seine farbenfrohe Geschichte zurück. Denn alle vier Farben, die zur Wahl stehen, sind Teil der MQ-Historie. Alles begann im Winter 2002, als die ersten cremeweißen Enzis als Iglu-Module ins MQ einzogen. 2003 folgten die schwimmbadblauen, 2004 die zart hellrosanen und 2009 schließlich die spritzig zitronengelben Enzis.

Machen Sie mit und stimmen Sie bis 26. November ab auf: www.mqw.at/voting