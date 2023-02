Erdbeben in Syrien und Türkei: So kannst du helfen

Montag früh ereignete sich in der Südosttürkei nahe der syrischen Grenze ein Erdbeben der Stärke von ca. 7,8 auf der Richterskala. Über zweitausend Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Tausende Menschen wurden verletzt. Hunderte Gebäude stürzten ein, viele Menschen sind noch verschüttet. Internationale Hilfsorganisationen bitten um Spenden, die Lage vor Ort sei katastrophal. Mehrere schwere Nachbeben wurden verzeichnet, auch in den nächsten Tagen und Wochen sei mit weiteren Beben zu rechnen.

Österreichisches Rotes Kreuz

„Die Lage in der Türkei und Syrien ist dramatisch, viele Menschen sind noch unter den Trümmern verschüttet und wir befürchten, dass die Opferzahl weiter steigt. Der Türkische Rote Halbmond hat sofort nach dem Erdbeben seine Teams mobilisiert, um den betroffenen Menschen so rasch wie möglich zu helfen. Nach Berichten unserer Kolleginnen und Kollegen im Einsatzgebiet müssen sich die Hilfstransporte den Weg durch verschneites Gebiet machen, um diejenigen zu retten, die noch unter den Trümmern begraben sind. Auch in Österreich läuft die Hilfe für die Türkei und Syrien an“, so Generalsekretär Michael Opriesnig.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Online: www.roteskreuz.at/erdbebenhilfe

Spendenkonto:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ: 20.111

Kennwort: Katastrophenhilfe

Arbeiter-Samariter-Bund

Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs arbeitet in der Region mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, die bereits mit ersten Hilfsmaßnahmen begonnen haben. „Es geht darum, Verletzte rasch medizinisch zu versorgen, provisorische Unterkünfte aufzustellen und Menschen mit Nahrungsmitteln zu beliefern“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

Der Samariter-Bund bittet dringend um Spenden:

Online: https://www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfe

Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Kennwort: Türkei/Syrien

Caritas

„Wir stehen derzeit mit unseren Partnern vor Ort in engem Austausch und evaluieren die Situation. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht klar.“, erklärt Caritas Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp. Die Temperaturen auf den Straßen sind unter Null Grad. „Es braucht jetzt das Notwendigste: Erste Hilfe, Nahrungsmittel und Wasser, Decken und Schlafsäcke, psychologische Betreuung und die Koordination von Unterkünften. Jede Minute zählt, um Menschenleben zu retten“.

Die Caritas bittet dringend um Spenden:

Online: www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei

Spendenkonto:

Caritas Österreich

Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560

BIC GIBAATWWXXX

Kennwort: Erdbeben Syrien und Türkei

Diakonie

„In der heute Nacht von der Erdbeben-Katastrophe erschütterten Region wird jede Hilfe nun dringend gebraucht. Die Lage ist dramatisch. Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet um Spenden für Nothilfe“, so Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser. In der betroffenen Region in Syrien leben viele vom Bürgerkrieg bereits aus ihren Heimatorten vertriebene Menschen. „Sie sind besonders verletzlich und haben nichts mehr, worauf sie in der Notsituation zurückgreifen können, da sie das Nötigste bereits einmal verloren haben.“

Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet dringend um Spenden:

Online: http://diakonie.at/erdbeben-hilfe-syrien

Spendenkonto:

Diakonie Österreich

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333

BIC: GIBAATWWXXX

Spenden-Kennwort: Erdbeben-Nothilfe Syrien