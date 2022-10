Erfolgsgeschichte wird 175 Jahre alt

Anfang Oktober lud der Traditionscaterer Gerstner anlässlich seines 175-Jahr-­Jubiläums zur Zeitreise in die Räumlichkeiten der Staatsoper und in die Beletage des Palais ­Todesco, das Stammhaus von Gerstner in der Kärntner Straße. Künstlerische Darbietungen aus der Welt der Oper und Klassik sorgten gemeinsam mit dem exklusiven Diner für ein außer­gewöhnliches Genuss- und Kultur­erlebnis in bekannter Gerstner-Perfektion.

Catering mit Charme

„Gerstner steht seit 175 Jahren für Exklusivität im qualitativen Spitzensegment des Catering-Marktes. Wir setzen diesen Weg konsequent fort und entwickeln ihn im Sinne unserer Partner und Kunden weiter. Bei ,Gourmet‘ ist Gerstner Teil eines ­großen, höchst er­folgreichen Gastronomie- und Event-Teams. Das bietet ­Zukunfts- und Wachstums­potenzial und lässt uns opti­mistisch in die kommenden Jahre blicken“, so Gerald Hackl, Vorstandsvor­sitzender der ­Vivatis Holding, eineinhalb Jahre nach dem Kauf von Gerstner und der firmenrecht­lichen Zusammenführung mit der „GMS ­Gourmet GmbH“ im heurigen Sommer.