Klimaschutz und Wirtschaft: In Wien sind diese beiden Begriffe untrennbar miteinander verbunden. Und dieses Bündnis, das in Wien seit mehr als einem Vierteljahrhundert gedeiht, wird künftig noch stärker: Mit der Klima-Allianz bekennen sich Stadt und Unternehmen erstmals schriftlich zur umfassenden gegenseitigen Unterstützung. Heute, Freitag, fiel der offizielle Startschuss: Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky haben Vertreter von 17 großen heimischen Unternehmen ins Rathaus geladen, um die Vereinbarungen feierlich zu unterzeichnen.

„Erstmals in der Geschichte Wiens binden sich heimische Unternehmen und Betriebe schriftlich daran, aktiv mit uns die Klimaneutralität in unserer Stadt voranzutreiben, während die Stadt Wien sich dazu verpflichtet, die Rahmenbedingungen für einen zukunftsfitten Wirtschaftsstandort zu bieten.“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. „Daran sieht man, dass Klimaschutz und Wirtschaft in Wien Hand in Hand gehen – und zwar nicht erst seit gestern. Schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert, mit dem Beginn des ersten Klimaschutzprogramms, bauen wir dieses Bündnis auf, weil wir früh erkannt haben, dass Wirtschaft und Klima keine Gegenspieler sind, sondern voneinander profitieren“, ergänzt Ludwig. Dieses Verständnis trage auch dazu bei, dass Wien das einzige österreichische Bundesland mit Wirtschaftswachstum sei, so Ludwig.

„Klimaschutz ist Krisenschutz“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Unsere Lebensqualität ist zurzeit von verschiedenen Krisen bedroht; sie zu schützen hat daher oberste Priorität. Schutz bedarf es etwa vor Hitze, vor der Energiekrise und auch vor der Wirtschaftskrise. Wenn wir heimisch Energie erzeugen, reduzieren wir unsere Abhängigkeit vom internationalen Energiemarkt, machen unsere Energieversorgung stabiler und leistbarer und unterstützen die heimische Wirtschaft. Profitieren werden davon jene Menschen, denen es nicht egal ist, wenn heizen, kühlen oder tanken teurer sind. Klimaschutz hat Lösungen für diese Krisen! Deshalb wollen wir in Wien bis 2040 ‚Raus aus Gas‘!“

Klima und Wirtschaft Hand in Hand

Die Devise lautet: Klimaschutz vorantreiben und damit gleichzeitig Wirtschaftswachstum sichern. Die Klima-Allianz ist eine Symbiose zwischen Stadt und Unternehmen, von der alle Beteiligten gleichermaßen profitieren. Kern der Allianz: Die Stadt Wien bietet den Unternehmen die Rahmenbedingungen für klimaneutrales Wirtschaften, und die Unternehmen unterstützen die Stadt dabei, durch ihr Wirtschaften die heimischen Klimaziele zu erreichen.

„Ökonomie und Ökologie sind kein Gegensatz, sondern eine Verbindung von der Wien stark profitieren kann – die Bevölkerung wie auch die Unternehmen. Mit seiner Vielfalt entwickelt sich der Wirtschaftsstandort Wien überdurchschnittlich gut und hat auch die besten Voraussetzungen dafür, die Chancen der Green Economy zu nutzen. Denn unsere Unternehme sind innovativ und flexibel – und Nachhaltigkeit schließt wirtschaftlichen Erfolg nicht aus, sondern kann ihn auch unterstützen. Allein im Bereich der Kreislaufwirtschaft kann eine Wertschöpfung von 3,5 Milliarden Euro realisiert werden. Mit Klima-Allianzen gehen wir gemeinsam einen weiteren Schritt in die Zukunft“, sagt Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck. Die Stadt Wien und die WKW haben bereits Ende Jänner eine Klima-Allianz unterzeichnet.

“Die Klimakrise ist eine große Herausforderung und gleichzeitig eine wirtschaftliche Chance. Mit den im Wiener Klimagesetz verankerten Klima-Allianzen zeigen wir: Gemeinsam mit der Wiener Wirtschaft haben wir einen der stärksten Hebel für diese Transformation. Unsere Betriebe sind nicht nur Teil der Lösung – sie treiben sie voran. Sie entwickeln neue Technologien, investieren und machen Klimaschutz zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Darum setzen wir auf echte Partnerschaft und holen sie aktiv an Bord. Wenn wir Innovation ermöglichen und die Energiewende konsequent vorantreiben, stärken wir den Wirtschaftsstandort und sichern Arbeitsplätze. Der Weg zur Klimaneutralität 2040 ist damit auch eine Chance, Wien moderner, wirtschaftlich stärker und lebenswerter zu machen.”, so NEOS-Klubobfrau Selma Arapovic.

Klima-Allianz startet mit 17 ersten Unternehmen

Die Klima-Allianz ist ein im Wiener Klimagesetz rechtlich verankerter Zusammenschluss zwischen Stadtverwaltung und (Privat-)Unternehmen mit dem Ziel, gemeinsam die heimischen Klimaziele schneller zu erreichen, und dadurch sowohl Wirtschaftsstandort zu stärken als auch die Lebensqualität aller Wienerinnen und Wiener zu schützen. Stetig wachsen soll die Klima-Allianz durch die schriftliche Unterzeichnung eines „Memorandum of Understanding (MoU)“ durch Stadt Wien und die teilhabenden Unternehmen.

Bei der heutigen feierlichen Unterzeichnung der Klima-Allianz waren siebzehn etablierte heimische Unternehmen anwesend: Ankerbrot, Billa, Del Fabro Kolarik, EVVA, Intervet, Hoerbiger, Holcim, Takeda, Salesianer Miettex, Schachinger Logistics, Herba Chemosan, Ottakringer, Porr, Siemens AG und Siemens Mobility, die Wiener Stadtwerke und Wienerberger. Diesem starken Startschuss werden Vereinbarungen mit weiteren Unternehmen folgen.

Ziel ist es, das Netzwerk stetig auszubauen und das Bündnis zwischen Stadt und Wirtschaft derart zu stärken, dass sowohl die städtischen Klimaziele schneller erreicht als auch Wirtschaftswachstum gefördert werden.