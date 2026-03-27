Zwischen Haspingerplatz und Bisamberg wird in den nächsten Jahren ein echtes Infrastruktur-Schwergewicht verlegt. 5,4 Kilometer Wasserrohr mit stolzem 80-Zentimeter-Durchmesser. Ein Großprojekt, das für Floridsdorf spürbare Veränderungen bringt und langfristig viel Sicherheit in der Versorgung mit Trinkwasser.

Lebensader für den Norden

Floridsdorf bekommt Zuwachs; nicht nur an Einwohnern, sondern auch an entscheidender Infrastruktur. Die Stadt Wien startet den Bau einer neuen Trinkwasser-Transportleitung, die vom Haspingerplatz über die Frauenstiftgasse, die Brünner Straße und weiter bis zum Wasserbehälter Bisamberg am Wolfersgrünweg führt. Die Fertigstellung ist für Herbst 2028 geplant. Eine Investition von rund 39 Millionen Euro, die den Bezirk zur „Versorgungshochburg“ für den wachsenden Norden macht.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont, wie zentral diese Bauoffensive ist. Die neuen Leitungen seien die „Schlagadern der Wiener Wasserversorgung“ und notwendig, damit das stetig wachsende Wien auch künftig bestens versorgt bleibt. Rund 130 Millionen Euro investiert die Stadt jährlich in ihre Wasserinfrastruktur. Während der Bauzeit erfolgt der Ausbau abschnittsweise, damit der Verkehr so weit wie möglich flüssig bleibt. Besonders in der Brünner Straße soll in fast jeder Phase zumindest je ein Fahrstreifen pro Richtung offen sein.

Bauabschnitte im Überblick

Der Bau teilt sich in drei große Etappen:

Bis Sommer 2026: Haspingerplatz und Frauenstiftgasse von der Jedlersdorfer Straße bis zur Baumergasse

Haspingerplatz und Frauenstiftgasse von der Jedlersdorfer Straße bis zur Baumergasse 31. März 2026 bis Herbst 2027: Brünner Straße von der Wannemachergasse bis zum Wolfersgrünweg

Brünner Straße von der Wannemachergasse bis zum Wolfersgrünweg Oktober 2027 bis Herbst 2028: Wolfersgrünweg, Baumergasse und Wannemachergasse

Die neue Leitung erhöht die Versorgungssicherheit deutlich und sorgt dafür, dass Floridsdorf und seine Nachbarbezirke bestens für die Stadtentwicklung im Norden gerüstet sind. Ein paar Jahre Baustelle, aber für viele Jahre gutes, sicheres Wiener Wasser.

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