Erinnerung an 2006: Rapid im Cup gegen Vienna!

Das Glücksvogerl hat es gut mit Rapid gemeint! Im Achtelfinale des ÖFB-Cups müssen die Grün-Weißen auf die Hohe Warte zu Zweitligist Vienna. Von der Papierform her nicht ganz schwierig.

Aber: Viele Rapid-Fans können sich noch an die letzte Pflichtspiel-Begegnung zwischen den Hütteldorfern und den Döblingern erinnern. Es war der 13. September 2006 auf der Hohen Warte vor 5.500 Zuschauern und der Trainer hieß Peter Pacult. Ein Match mit Schmerzen.

4:3 im Elferschießen

Denn nach 120 Minuten und Verlängerung stand es 1:1, ehe die Vienna das Elfmeterschießen mit 4:3 gewann. Damit war Rapid schon in der ersten Cup-Runde ausgeschieden, die Mega-Blamage perfekt. Nicht die erste im Cup, aber eine einprägsame.

Wiedersehen Ende Oktober

Ende Oktober folgt das Wiedersehen nach 20 langen Jahren: Das Achtfinal-Spiel findet zwischen 27. bis 29.10. statt (der genaue Termin wird erst festgelegt). Und klar ist, dass Rapid wieder Favorit ist, auch wenn die Vienna nunmehr in der 2. Liga spielt. Derzeit liegt sie auf Rang 3 und will aufsteigen – ein “Jausengegner” sieht anders aus.