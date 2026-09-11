Frecher Drogen-Deal mit 130 Gramm Kokain & Heroin!

Zwei verdächtige Männer, ein abgestelltes Auto und kriminalistischer Spürsinn – plötzlich klickten die Handschellen!

Bei einer Streife im Bereich der Hütteldorfer Straße in Penzing gingen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am Donnerstag zwei Männer ins Netz. Was die Beamten anschließend fanden, hatte es in sich.

Übergabe im Visier der Ermittler

Es war gegen 16.50 Uhr, als die Polizisten auf die beiden Männer aufmerksam wurden. Die beiden 38 und 51 Jahre alten serbischen Staatsangehörigen verhielten sich laut Polizei verdächtig und stiegen kurzzeitig in ein abgestelltes Fahrzeug.

Für die Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass zuvor eine Suchtgift-Übergabe stattgefunden haben könnte. Die Konsequenz: Vorläufige Festnahme. Bei einem der beiden Verdächtigen machten die Polizisten schließlich einen brisanten Fund.

Kokain, Heroin, 3300 Euro

Insgesamt wurden rund 119 Gramm Kokain und 11 Gramm Heroin sichergestellt. Doch damit nicht genug: Die Beamten fanden außerdem rund 3300 Euro Bargeld sowie einen mutmaßlich gefälschten bulgarischen Personalausweis.

Die Ermittlungen führten anschließend zu einer Wohnung, die vom zweiten Tatverdächtigen genutzt wurde. Dort wartete die nächste Überraschung: Weitere rund 34 Gramm Heroin wurden sichergestellt.

Und noch mehr Bargeld

Bei den weiteren Erhebungen stießen die Ermittler außerdem auf eine höhere vierstellige Bargeldsumme, die ebenfalls sichergestellt wurde. Damit summiert sich die sichergestellte Drogenmenge auf rund 119 Gramm Kokain und 45 Gramm Heroin.

Zwei Männer in Polizei-Gewahrsam

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen laufen. Für die EGS war der Einsatz damit ein deutlicher Treffer im Kampf gegen den Drogenhandel auf Wiens Straßen.

Die Ermittler wollen nun klären, woher die Drogen stammen, für wen sie bestimmt waren und ob hinter dem Duo ein größerer Drogenhandel steckt.