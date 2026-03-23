Mit einer innovativen Ferienwoche am Campus der Universität Wien wird nun ein neuer Zugang erprobt. Das Projekt ist als Pilot angelegt und reicht über Österreich hinaus: Gemeinsam mit Partnern aus Triest entwickelt, soll es auch international – etwa innerhalb der Kinderuni-Community – Impulse setzen.

Wenn Zeitzeug:innen fehlen

Der Hintergrund ist ernst: Zeitzeug:innen werden immer weniger, gleichzeitig nehmen gesellschaftliche Spannungen zu. Umso wichtiger ist es, Kindern früh Orientierung zu geben – und ihnen Werte wie Empathie und kritisches Denken näherzubringen.

Im Rahmen des internationalen Projekts „CU REMEMBER“ wird daher ein neues Konzept ausprobiert, das Geschichte nicht nur vermittelt, sondern erlebbar macht.

Geschichte durch persönliche Geschichten entdecken

Im Zentrum der Ferienwoche stehen Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten. So lernen die Kinder etwa die bekannte Autorin Christine Nöstlinger kennen. Ihre Lebensgeschichten eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf Wien und Österreich im 20. Jahrhundert.

Darüber hinaus beschäftigen sich die Kinder mit Themen wie Migration, Rassismus, Verfolgung, politischem Engagement und kultureller Vielfalt. Durch Gespräche, Spiele und Museumsbesuche wird Geschichte greifbar – als Summe vieler persönlicher Erfahrungen.

Die eigene Lebenswelt im Blick

Ein besonderer Fokus liegt auf der Reflexion: Die jungen Teilnehmer:innen setzen sich mit ihrer eigenen Lebenswelt auseinander und vergleichen ihre Kindheit mit jener früherer Generationen. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sein können.

Zum Abschluss gestalten die Kinder eine eigene Zeitkapsel – ein persönliches Zukunftszeugnis, das ihre Gedanken, Wünsche und Perspektiven festhält.

Eine Frage, die bleibt

Im Zentrum steht eine grundlegende Frage, die weit über das Projekt hinausreicht:

Woran erinnern wir uns – und warum?

Die Ferienwoche liefert darauf keine fertigen Antworten, sondern lädt dazu ein, gemeinsam nachzudenken – altersgerecht, offen und kreativ.