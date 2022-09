Erlebe deine Hauptstadt und die Kaiser Wiesn!

Von 22. September bis 8. Oktober werden 18 Tage lang die Bierkrüge gehoben und es wird zünftig in Tracht ge­feiert. Endlich findet die lang ­erwartete Premiere der Kaiser Wiesn im Wiener Prater statt. Gäste können sich auf hoch­karätiges Musik- und Kultur­programm sowie regionale Köstlichkeiten in drei großen Festzelten, fünf Almen und auf dem großzügigen Freigelände freuen. Wer sich nach der Feier ausschlafen möchte, für den gibt es mit „­Erlebe Deine Hauptstadt“ ein tolles Angebot.

Tolle Pakete warten

Im Zeitraum 22. 9. bis 8. 10. gibt es die „Erlebe Deine Hauptstadt-Kaiser Wiesn Edition“, bei der in ausgewählten Hotels im Paket schon 2 Karten für die Kaiser Wiesn inkludiert sind. Darunter finden sich ­weltberühmte ­Luxushäuser wie das Hotel ­Sacher Wien, Hotel Bristol ­Vienna oder Hotel ­Imperial ­Vienna ebenso wie ­trendige Boutique- und Design­hotels, in denen jeweils 2 Gäste 2 Nächte lang ab 130 Euro nächtigen, zum Beispiel das Hotel Andaz Vienna Am ­Belvedere. 2 Übernach­tungen für 2 Personen inklusive Frühstück, EDH Wien Card und 2 Karten für die Kaiser Wiesn im Wert von 120 Euro gibt’s dort um insgesamt nur 386 Euro.

Willkommen im Club

Wer sich jetzt für den neuen VIP-Club von „Erlebe Deine Hauptstadt Wien“ auf erlebe-deine-hauptstadt.wien anmeldet, profitiert gleich mehrfach und zählt zu den ersten von maximal 50.000 Mitgliedern. Weitere Informationen unter: erlebe-deine-hauptstadt.wien