Das höchstgelegene Sport- und Freizeitareal Wiens lockt auch heuer wieder mit zahlreichen Outdoor-Erlebnissen. Besonders Mutige können sich im Waldseilpark austoben: 17 Parcours in bis zu 20 Metern Höhe sorgen für Nervenkitzel und Kletterspaß für Groß und Klein. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ermöglichen sowohl Einsteigerinnen und Einsteigern als auch erfahrenen Kletterfans spannende Herausforderungen.

Auch Bogensport-Begeisterte kommen am Kahlenberg auf ihre Kosten. Im 3D-Bogensportpark warten vier abwechslungsreiche Parcours mit realitätsnahen 3D-Zielen. Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig: Ausrüstung und Einschulung werden direkt vor Ort bereitgestellt.

Mit dem E-Mountainbike durch den Wienerwald

Wer die Natur lieber auf zwei Rädern erkundet, findet im E-Mountainbike Center das passende Angebot. Hochwertige E-Mountainbikes in verschiedenen Rahmengrößen sowie Kinder-E-Bikes ermöglichen ausgedehnte Touren rund um den Kahlenberg. So lassen sich die abwechslungsreichen Wege und Ausblicke im Wienerwald besonders bequem entdecken.

Bogenturnier zum Saisonstart

Ein besonderes Highlight zum Auftakt der Saison ist das Frühlingsturnier im 3D-Bogensportpark am Samstag, 7. März. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem der gemeinsame Spaß am Bogensport.

Mitmachen können alle mit entsprechender Erfahrung und eigener Ausrüstung. Kinder bis zwölf Jahre nehmen kostenlos teil. Kurzentschlossene können sich am Veranstaltungstag zwischen 7.30 und 9 Uhr direkt vor Ort anmelden und das Startgeld bezahlen.

Weitere Infos gibt es unter www.erlebniswelt-kahlenberg.at.

Naturerlebnis mit Wiener Küche

Nach einem aktiven Tag lädt die urige Josefinenhütte zur Stärkung ein. Hier warten hausgemachte Wiener Spezialitäten und eine gemütliche Atmosphäre. Rund um die Elisabethwiese bietet sich außerdem die perfekte Gelegenheit, die ersten warmen Frühlingstage zu genießen und den Blick über Wien schweifen zu lassen.