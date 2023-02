Erneut starker Anstieg bei den Spritpreisen

Abermals zogen die Spritpreise kräftig an, wie der ÖAMTC in seiner aktuellen Spritpreis-Analyse aufzeigt. Bereits zum Jahresbeginn stiegen die Preise für Diesel um fünf Cent und für Super um durchschnittlich sechs Cent pro Liter an. Bis zum Ende des Monats steigerten sich die Super-Preise auf 15 Cent, die Diesel-Preise auf 10 Cent.

CO2-Bepreisung

Auch der Monatsvergleich macht die Preissteigerungen deutlich: Im Jänner kostete ein Liter Diesel im Schnitt 1,760 Euro und damit um 7,4 Cent mehr als noch im Dezember. Bei Super liegt das Plus bei 9,8 Cent, was im Jänner zu einem durchschnittlichen Literpreis von 1,584 Euro führte.

Laut ÖAMTC lässt sich die Erhöhung nicht mit der zusätzlichen CO2-Bepreisung zu Jahresbeginn erklären. Seit Jahresbeginn sind 32,5 Euro je Tonne CO2 fällig, bei der Einführung im Oktober 2022 waren es 30 Euro je Tonne CO2. Die zusätzlichen 2,5 Euro je Tonne sind inklusive Umsatzsteuer lediglich für eine Erhöhung von rund 0,8 Cent bei Diesel und rund 0,7 Cent bei Super verantwortlich, so der Automobilclub. Der ÖAMTC fordert daher eine Entlastung für Autofahrer durch eine Senkung der Mineralölsteuer, einer