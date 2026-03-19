Kunst im Dialog: Vater, Söhne und die eigene Handschrift

Unter dem Titel „Erbe und Eigenständigkeit“ widmet sich das Ernst Fuchs Museum einem spannenden künstlerischen Austausch über Generationen hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werke von Ernst Fuchs und das Schaffen seiner Söhne Michael Fuchs und Daniel Friedemann Fuchs.

Zwischen Tradition und individueller Ausdruckskraft entsteht ein facettenreicher Dialog, der zeigt, wie unterschiedlich künstlerische Wege verlaufen können – selbst innerhalb einer Familie.

Ein besonderes Highlight: Die beiden Künstler sind persönlich vor Ort und geben Besucherinnen und Besuchern die seltene Möglichkeit, direkt mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Termine:

19. März 2026, 12 Uhr

8. April 2026, 13:30 Uhr

Die Finissage findet am 8. April um 18 Uhr statt.

Otto Wagner im Fokus: Architektur trifft Geschichte

Von 11. bis 30. April steht ein großer Name der Wiener Architektur im Zentrum: Otto Wagner. Die Ausstellung widmet sich insbesondere jenen Bauwerken, die in engem Zusammenhang mit dem 1900 eröffneten Atelier im heutigen Adolph Böhm Saal stehen.

Damit wird die ehemalige Villa selbst zum spannenden Ausstellungsstück und eröffnet neue Perspektiven auf Wagners Schaffen.

Die Vernissage steigt am 11. April um 18 Uhr.

Osterfreude für die ganze Familie

Am 5. April verwandelt sich das Museum in ein buntes Paradies für Kinder. Beim Osterprogramm warten eine fröhliche Eiersuche im Garten, kreatives Eierbemalen und viele weitere Überraschungen.

Hier dürfen kleine Besucher nicht nur schauen, sondern selbst aktiv werden – ein gelungener Mix aus Spiel, Kreativität und Frühlingsstimmung.

Start: ab 10 Uhr im Galerie-Café sowie im Museum

„Weißes Arkadien“: Kunst auf Porzellan

Ein weiteres Highlight folgt ab 24. April mit der Ausstellung „Weißes Arkadien“, die in Kooperation mit Augarten und dem Porzellanmaler Izi Stern entsteht.

Im Mittelpunkt steht die faszinierende Verbindung zwischen den visionären Entwürfen von Ernst Fuchs und der präzisen Handwerkskunst der Porzellanmalerei. So entstehen einzigartige Werke, bei denen Malerei und Material eine besondere Symbiose eingehen.

Die Ausstellung läuft bis 31. Mai, die Vernissage findet am 24. April um 18 Uhr statt.

Anmeldungen für alle Vernissagen und Veranstaltungen: info@ernstfuchsmuseum.at