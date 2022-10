Erster Gemeindebau in der Seestadt Aspern

Die Seestadt Aspern bekommt ihren ersten Gemeindebau: Er entsteht derzeit in ­attraktiver Lage direkt am ­Elinor-Ostrom-Park nahe der U2-Station Seestadt in der Mela-­Köhler-Gasse 7.

Wohnungsvergabe hat begonnen

Mit dem 19. September begann bereits die Wohnungsvergabe, im kommenden Frühjahr soll die neue Wohnhausanlage bezugsfertig sein. Die Wohnungen glänzen durch viel persönlichen Gestaltungsspielraum: Sie können in kleinteilige Nutzungsbereiche gegliedert oder als großzügige Lofts genutzt werden. Schiebewände in Wohnungen mit zwei Zimmern gewährleisten eine hohe Flexibilität und rasche Anpassbarkeit. So kann zum Beispiel eine Typ-B-Wohnung mit zwei Zimmern leicht adaptiert und wie eine Vier-Zimmer-Wohnung verwendet werden. Damit kann ­situationsabhängig Platz geschaffen werden – etwa für Homeoffice, die Kinderbetreuung, eine Pflegerin oder andere individuelle Bedürfnisse. Insgesamt stehen 74 Wohnungen zur Verfügung.

Leistbar

„Der Gemeindebau verbindet leistbares Wohnen mit moderner Innovationskraft“, meint Stadträtin ­Kathrin Gaál. „Damit beweist die Stadt Wien, dass es möglich ist, hervorragende Wohnqualität zu kostengünstigen Preisen anzubieten.“