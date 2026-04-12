Der Schulgarten Kagran bietet für Groß und Klein abwechslungsreiche Erlebnisse: vom gemütlichen Spaziergang zwischen exotischer Flora über Führungen bis zum Blick hinter die Kulissen der Wiener Gartenbau-Ausbildung .Auf 60.000 Quadratmetern entfaltet sich eine faszinierende Mischung aus Kunst, Natur und Lehrpraxis, die Hobbygärtner wie auch Familien in ihren Bann zieht.

Faszinierende Themengärten voller Vielfalt

Der Schulgarten Kagran begeistert mit einer einzigartigen Sammlung von Themengärten. Von den künstlerischen Rückzugsorten wie dem Claude-Monet-Garten, dem Ginkgo-Goethe-Garten oder dem Shakespeare Garden bis hin zu Pflanzensammlungen im Garten der Vielfalt, Gemüsehausgarten, Hexengarten oder dem mittelalterlichen Kräutergarten „Hortulus sanitatis“ – hier gibt es immer Neues zu entdecken. Architektonische Besonderheiten wie der Pavillon der Weltausstellung 1873 verleihen der weitläufigen Anlage zusätzlichen Charme. Besonders Familien, Naturfreunde und Fotobegeisterte kommen hier auf ihre Kosten.

Claude-Monet-Garten: Impressionistische Idylle

Ein grünes Kleinod ist der Claude-Monet-Garten, der zwischen 1999 und 2002 nach dem Vorbild von Giverny gestaltet wurde. Dabei handelt es sich um einen eigenständigen Lehrgarten, in dem schattenverträgliche Pflanzen im Mittelpunkt stehen. Die malerische „Japanische Brücke“ über dem Seerosenteich, gesäumt von Trauerweide und Blutbuche, erinnert an die impressionistischen Meisterwerke Monets. Von April bis September bietet sie ein buntes Farbenspiel aus Bambus, Seerosen, Iris, Mohn, Glyzinien und Rosen. Ein Spaziergang hier ist wie ein kleiner Kurzurlaub in Frankreich, mitten in der Donaustadt.

Führungen, Workshops und grüne Lehrberufe

Wer den Schulgarten Kagran besser kennenlernen möchte, sollte an einer der zahlreichen Führungen und Workshops teilnehmen. Von Montag bis Freitag werden Angebote wie „Reise durch die Themengärten“, „Faszinierende Bienenwelt“, „Obst – Die süßesten Früchte des Gartens“ oder „Heil- und Hexenkräuter“ geboten. Zusätzlich dient das Areal als Übungsstätte für die Berufsschule für Gartenbau und Floristik. Lehrlinge lernen hier alles von Pflanzenvermehrung über Kulturpflege bis zur Maschinenbedienung – ein handwerklicher Beruf, der Natur und Technik verbindet. Tipp: Am 28. Mai 2026 können Interessierte bei „Klimafit in die Zukunft“ zwischen 9 und 15 Uhr in grüne Lehrberufe hinein schnuppern.

Information zu Führungen: wien.gv.at/schulgarten-kagran-fuehrungen

Lehre zur Facharbeiter:in Gartenbau: wien.gv.at/lehrlinge-stadtgaerten

Veranstaltung “Klimafit in die Zukunft”: wko.at/wien/