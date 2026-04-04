Von ABBA bis Balkan-Beats: ESC-Party auf der Donau

Von 9. bis 17. Mai 2026 heißt es Leinen los für ESC-Fans, Musikliebhaber und alle, die Lust auf außergewöhnliche Freizeit-Unternehmungen haben. Mit den „Euro Week Cruises“ lädt die DDSG Blue Danube zu Tages- und Abendfahrten ein, die Party, Sightseeing und Musikgenuss kombinieren. Vom entspannten Day-Drinking auf der MS Vienna bis zur exklusiven Pre-Party auf der MS Admiral Tegetthoff – hier wird die Donau zur Bühne für eine unvergessliche ESC-Woche.

Euro Day Cruises: Chart-Hits & ESC-Klassiker

Dreimal täglich legt die MS Vienna bei den „Euro Week Cruises“ von der Schiffsstation Wien Reichsbrücke ab. Die zweistündigen Fahrten bieten Musik, Party und traumhafte Blicke auf die Stadt. DJs wie DJ Douze Points, DJ FirstRANK, DJ Linus und Sasha Balkan mixen ESC-Klassiker mit aktuellen Chart-Hits – da bleibt kein Fuß still.

Ein besonderes Angebot gibt es für Nostalgie-Fans: Am Montag, 11. Mai, steht das Oldies Special auf dem Programm. ESC-Legenden wie Udo Jürgens, Johnny Logan, Nicole, Vicky Leandros und ABBA sorgen für Gänsehaut und Sing-Along-Garantie. Tickets kosten 44 Euro pro Person inklusive Musik, Party und Donauwellen-Feeling.

Euro Night Cruise: Pre-Party zu Wasser

Am 15. Mai startet die MS Admiral Tegetthoff um 19 Uhr zur rund dreistündigen „Euro Night Cruise“. Vor der funkelnden Wiener Skyline bei Sonnenuntergang verwandelt sich das Schiff in eine schwimmende Club-Location. DJ Douze Points und DJ FirstRANK bringen die Tanzfläche zum Kochen, während Signature-Cocktails das Erlebnis abrunden. Für 55 Euro pro Person gibt’s Schifffahrt, Live-Musik und Drinks. Ein Must-Do Event für alle ESC-Fans, die in außergewöhnlicher Atmosphäre feiern wollen.

ESC auf hoher See: Feiern im Wellen-Takt

Die „Euro Week Cruises“ verbinden Musik, Lifestyle und Sightseeing zu einem urbanen Erlebnisformat. Wiener und internationale Gäste erleben die Eurovision Song Contest Week aus einem neuen Blickwinkel: auf der Donau, zwischen Skyline und Beats.

Wir bringen die Lebensfreude des ESC aufs Wasser“,

beschreibt es Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der DDSG Blue Danube. Flottenkommandant Johannes Kammer ergänzt: „Musik, Stadt und Emotion verschmelzen zu einem unvergesslichen Gesamtpaket.“

Weitere Infos und Buchungen unter: ddsg-blue-danube.at