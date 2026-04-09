Wien darf sich auf geballte Frauenpower freuen: Beim 16. Rock The Island Contest wurden mit ams, Black SunZet, emma, LELLA und Stubenfliege gleich fünf Acts gekürt, die eines gemeinsam haben – sie werden von Frauen angeführt. Aus rund 300 Bewerbungen schafften sie es ganz nach oben und stehen nun von 3. bis 5. Juli 2026 auf den großen Bühnen des Donauinselfests.

Auch der Nachwuchs wurde gefeiert: Beim dritten RTIC4Kids überzeugte Amelie Ricca die Jury und darf sich neben einem Auftritt auch über ein professionelles Gesangscoaching freuen.

Sprungbrett für die Musik von morgen

Seit mittlerweile 16 Jahren gilt der Wettbewerb als echtes Karrieresprungbrett. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betont die Bedeutung: Faire Bezahlung und echte Auftrittsmöglichkeiten seien für junge Künstler:innen keine Selbstverständlichkeit – genau hier setze der Contest an.

Auch Veranstalter Jörg Neumayer sieht im großen Andrang – erneut rund 300 Bewerbungen – ein klares Signal: Der Bedarf an Bühnen und Sichtbarkeit für junge Acts ist größer denn je.

Live-Auditions mit Gänsehautmomenten

Die Entscheidung fiel bei den Live-Auditions in der Wiener Location G5, wo sich 15 Finalist:innen vor Jury und Publikum präsentierten. Parallel konnten Fans via Livestream mitfiebern und abstimmen.

Die Gewinner:innen dürfen sich nicht nur über ihren Auftritt beim Donauinselfest freuen, sondern auch über eine Gage von 1.500 Euro – ein wichtiges Zeichen für faire Arbeitsbedingungen in der Musikbranche.

Das sind die Acts fürs DIF 2026

– LELLA (3. Juli, FM4 Festbühne)

Die Wienerin Lea Schedelberger bringt deutschsprachigen Pop/Rap auf die Insel – eingängig, selbstbewusst und mit Wiedererkennungswert.

– ams (4. Juli, Radio Wien Festbühne)

Anna-Maria Schnabl verbindet Dialekt und modernen Pop. Ihre Songs sind persönlich, gesellschaftskritisch und nahbar zugleich.

– Stubenfliege (4. Juli, Wiener Liedkunst Bühne)

Das Trio setzt auf Wiener Schmäh, Leichtigkeit und pointierte Alltagsbeobachtungen – charmant und typisch wienerisch.

– Black SunZet (4. Juli, 88.6 Rockbühne)

Mit kraftvollem Sound und klaren Botschaften sorgt die Band rund um Johanna Wimazal für Haltung auf der Bühne – laut, politisch und selbstbestimmt.

– emma (5. Juli, Ö3 Festbühne)

Die burgenländische Singer-Songwriterin überzeugt mit ehrlichem Deutschpop und emotionalen Texten über das Erwachsenwerden.

Nachwuchsstar im Rampenlicht

Amelie Ricca wird beim Kinderprogramm des Donauinselfests auftreten. Die junge Sängerin bringt bereits Bühnenerfahrung mit und punktet mit starken Emotionen und großer Präsenz.

Publikumsliebling mit Extra-Auftritt

Neben der Juryentscheidung wurde auch ein Publikumspreis vergeben: ams konnte zusätzlich überzeugen und darf sich über einen Auftritt bei „Café Puls“ freuen.