Das Gemeindebautheater arbeitet derzeit an einem neuen Theaterstück – und dafür werden echte Geschichten aus dem Alltag im Gemeindebau gesammelt. Ob witzig, traurig oder skurril: Alles hat Platz. Ziel ist ein gemeinsamer Abend, an dem zugehört, gelacht und vielleicht auch ein bisschen gestaunt wird.

Theater sucht echte Erlebnisse

„Deine Geschichten. Aus deinem Gemeindebau.“ lautet das Motto des Abends – und genau so soll es auch werden: persönlich, ehrlich und nah dran am Leben in der Gartenstadt.

Das Erzählcafé bietet die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und miteinander zu teilen, was den Gemeindebau ausmacht – das Verbindende genauso wie das, was manchmal trennt.

Deine Geschichten. Aus deinem Gemeindebau.

Erzählcafé

📅 16.2.2026 / 18.30 – 20 Uhr 🕡

📍 WienZimmer Gartenstadt im Karl-Seitz-Hof

Jedleseer Str. 66-94 (Ecke Jedleseer Straße und Dunantgasse), 1210 Wien

📧 Anmeldung: kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at

🌐 Info: www.kulturlabor-gemeindebau.at