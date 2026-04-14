Den lange erwarteten unbefristeten Pachtvertrag zur Nutzung des modernisierten Sport-Club Stadions in Hernals haben Vertreter der Stadt Wien und des Wiener Sport-Club am 9. April unterzeichnet. Die MA 51 (Sport Wien) hat als Eigentümerin den traditionsreichen Sport-Club-Platz in den vergangenen Monaten vollständig modernisiert. Tribünen, Garderoben und Gastronomieflächen sowie ein feudales Pressezentrum mit erhöhtem Blick auf das Naturrasenspielfeld erfüllen alle Anforderungen einer modernen und nachhaltigen Sportstätte.

Klimaschonend

Photovoltaik und Wärmepumpen ermöglichen eine weitgehend energieautarke Versorgung, dazu wurden umfassende Dachbegrünungen und eine neue LED-Flutlichtanlage umgesetzt. Durch die Modernisierung entspricht das Stadion künftig der UEFA Kategorie 2 und ist damit für nationale und internationale Spiele, etwa für das ÖFB-Frauen-Nationalteam und Nachwuchs-Teams, nutzbar.

22 Millionen Investition

Die Stadt bleibt Eigentümerin des Stadions und verpachtet es über die Wien Holding an den Wiener Sport-Club. Der Verein verantwortet als Hauptnutzer den operativen Stadionbetrieb. Dazu zählen die Instandhaltung, die Organisation des Trainings- und Spielbetriebs, die Gastronomie sowie Vermarktungsmöglichkeiten. Durch das Monitoring werden die öffentlichen Investitionen in Höhe von rund 22 Millionen Euro abgesichert und gewährleistet, dass der modernisierte Sport-Club-Platz ein verlässlicher Standort für Vereins-, Frauen-, Nachwuchs- und Breitensport sowie nationale und internationale Wettkämpfe ist.

Neues Zuhause

David Krapf-Günther vom Wiener Sport-Club: „Unser Stadion ist weit mehr als ein Bauwerk aus Beton, Stahl, Holz oder Rasen – es ist das neue Zuhause unseres Vereins. Hier werden wir gemeinsam jubeln, leiden, kämpfen und unvergessliche Momente erleben.“ Konstantin Drimzakas, Abteilungsleiter-Stellvertreter der MA 51: „Das neue Stadion ist ein wichtiger Baustein für die Wiener Sportinfrastruktur. Mit der umfassenden Modernisierung setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft des Sports in Wien.“

Eröffnung

Beim Comeback des traditionsreichen Platzes ist mit einem ausverkauften Haus und rund 5.600 Besuchern zu rechnen. Die Eröffnung des Stadions findet am Freitag, 17. April, statt. Ab 16 Uhr Fanzone in der Alszeile, Einlass ab 18 Uhr, Matchbeginn gegen SV Horn um 19:30 Uhr.

Gerhard Krause