Langsam steigt das Fußball-WM-Fieber in der Stadt. Nach 28 Jahren ist unser Nationalteam erstmals wieder qualifiziert im Konzert der Großen. Doch durch die schwierigen Übertragungszeiten gibt es weniger offizielle Fan-Zonen als sonst. Durch die Zeitverschiebung aus Amerika werden manche Matches in den Morgenstunden angepfiffen, andere erst spätnachts.

Treffpunkt am Donauturm

Das hält den Donauturm nicht davon ab, ein Public Viewing anzubieten. Das Immersive Center verwandelt sich in einen exklusiven Treffpunkt für alle Fans, die unsere Nationalelf trotz Zeitverschiebung gemeinsam zum Sieg peitschen wollen. Dank der großzügigen Indoor- und Outdoor- Flächen bei jedem Wetter.

Sechs Meter große Leiwände

Für gute Sicht sorgen mehrere Großleinwände mit Diagonalen von bis zu 6 Metern, bespielt von Hochleistungsprojektoren, sowie zusätzliche Screens im Innen- und Außenbereich. Platz ist auf den 1.000 m² Indoor-Fläche und dem 2.000 m² Gartenareal genug. Das Programm ist sorgfältig in reguläre Matchtage und exklusive Special-Events unterteilt.

Paket zum Sonderpreis

An regulären Spieltagen erhalten Fans für einen Preis von 19,90 Euro einen garantierten Sitzplatz sowie ein ‚All you can Snack‘-Angebot mit Popcorn, Nachos, Chips und Soletti. Die Getränke sind extra vor Ort zu bezahlen. Highlights sind die Special-Events, die alle Partien der rot-weiß-roten Nationalmannschaft – beginnend mit dem Auftakt gegen Jordanien am 17. Juni um 6:00 Uhr – und sämtliche Spiele ab dem Viertelfinale umfassen.

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