Es ist vorbei: Café Ritter schlittert in den Konkurs!

Die zweijährige Leidenszeit ist vorüber: Laut Kreditschutzverband KSV1870 ist die Sanierung des Café Ritter gescheitert. Das Traditionslokal auf der Ottakringer Straße darf nicht mehr öffnen.

Seit mehreren Jahren betreibt die „Coinberg – Cafe Ritter – GmbH“ mit Sitz am Kohlmarkt 7 das Café Ritter in Ottakring. Lange Zeit erfolgreich, wie Betreiberin Martina Postl dem Wiener Bezirksblatt wiederholt versicherte. Auch das Personal fühlte sich wohl, obwohl 2021, mitten in der Corona-Pandemie, die erste Insolvenz drohte. Aber da wurde noch ein Schuldenplan vereinbart, herrschte Zuversicht – sogar die hohe Politik setzte sich für den Weiterbestand des Cafés ein.

Café muss zusperren

Doch jetzt heißt es: „Game over“. So betont der Kreditschutzverband in der schriftlichen Stellungnahme: „Das schuldnerische Unternehmen hat ursprünglich eine Sanierung angestrebt und wurde daher das Café bislang im Rahmen des Konkursverfahrens fortgeführt. Mangels Finanzierbarkeit wurde jedoch zwischenzeitig der eingebrachte Sanierungsplanvorschlag vom schuldnerischen Unternehmen zurückgezogen …“ Womit die Schließung des Unternehmens mit dem Beschluss des Handelsgerichts vom 31. Mai bewilligt wurde.

Konkurs abwickeln

„Die Sanierungsbestrebungen des schuldnerischen Unternehmens müssen daher als gescheitert bezeichnet werden. Das Unternehmen wird nunmehr konkursmäßig abzuwickeln sein“, so der KSV1870 schriftlich zum Wiener Bezirksblatt. Und es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft ein neuer Betreiber gefunden werden kann, der das herrliche Kaffeehaus weiter betreibt.

Große Geschichte

Schließlich atmet in der Ottakringer Straße 117 – zwischen Wattgasse und Brauerei – die Geschichte: Trainerlegende Ernst Happel und seine „Haberer“ spielten dort nächtelang Karten, ein Bild des „Wödmasters“ im Café zeugt davon. Auch regelmäßige Schachrunden und Veranstaltungen wie einst die Kriminacht machten das Ritter in Ottakring weit über die Grenzen bekannt.