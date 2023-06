Vienna Pride heuer wieder mit buntem Programm!

Ein Feuerwerk der Vielfalt: Das Motto der Vienna Pride lautet heuer „Together we rise“. Insgesamt sind rund 50 Veranstaltungen geplant, für den 3. Juni ist etwa ein Pride Run im Prater angesetzt. Auch ein „Pool Day“ im Schönbrunner Schlossbad oder eine Cinema Night wurden angekündigt. Die Pride Parade am 17. Juni startet um 13 Uhr und zieht wie gewohnt gegen den Uhrzeigersinn um den Ring, der Start erfolgt vor dem Rathausplatz. Auf diesem wird auch ein „Community Village“ aufgebaut, das als Treffpunkt dienen soll, auch das Fest nach der Parade wird dort stattfinden. Das Rathaus wird heuer überhaupt eine wichtige Rolle im Pride-Monat spiele. Am 15. Juni findet dort ein Empfang im Arkadenhof statt.

Vorurteile gegen Community abbauen

Mit der Pride wolle man auch ein Zeichen gegen Proteste rechter Gruppierungen gegen die Community setzen, hieß es vonseiten der Stadt bei der Programmpräsentation im Mai. So wurde etwa gegen eine Kinderbuchlesung einer Drag-Queen demonstriert. Man wolle Berührungsängste und Vorurteile abbauen und für Vielfalt eintreten. Wichtig sei jedoch nicht nur der Widerstand gegen radikale Gegner, sondern auch die Unterstützung von Forderungen, hieß es. Denn noch immer gebe es auch auf rechtlicher Ebene einiges zu tun, hieß es damals. Es gelte etwa, den Diskriminierungsschutz zu verbessern oder ein Hate-Crime-Monitoring auf Bundesebene einzuführen. Infos: viennapride.at