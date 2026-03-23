Wien rüstet sich für den größten Pop-Zirkus Europas und dieser bekommt 2026 eine besonders glamouröse Ausgabe. Unter dem Motto „The Big Show!“ setzt der ORF auf eine Mischung aus Nostalgie, Humor und großen Gefühlen. Auf Besucherinnen und Besucher wartet ein multimediales Fest, das die Eurovision Song Contest-Geschichte feiert und gleichzeitig neu erfindet.

Start mit Nostalgie, Humor und „vü G’fühl“

Der Startschuss fällt mit einer emotionalen und bildgewaltigen Reise durch 70 Jahre ESC-Geschichte unter dem Motto „70 Years of Love!“. Ein 70-köpfiger Chor sorgt anschließend für Gänsehaut und lässt einen legendären Song wieder aufleben. Der ESC-Klassiker „L’amour est bleu“ war 1967 in der Wiener Hofburg beim Wettbewerb vertreten.

Ich bin überzeugt davon, dass wir neun außergewöhnliche Shows auf die Bühne bringen werden und dem 70. Jubiläum des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt damit mehr als gerecht werden können“,

betonte die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher bei der Präsentation.

Mit charmantem Augenzwinkern widmen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski gemeinsam mit dem „Milkshake Man“ Go-Jo der beliebten Frage, wie man Austria und Australia eigentlich auseinanderhält. Im zweiten Semifinale eröffnet das Moderationsduo mit einer selbstironischen Performance des Siegerlieds von 2025, „Wasted Love“ von JJ.

Finale bringt Gänsehaut und Glamour

Im beliebten Konzert-Tempel Wiens gibt es dann ganz großes Unterhaltungs-Kino. Die poetische Eröffnungsnummer „The Queen of the Night“ erzählt die Reise eines kleinen Papierboots bis nach Wien, ein starkes Bild für die verbindende Kraft der Musik. Begleitet von orchestralen Klängen des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien trifft hier Wiener Klassik auf modernen Pop und JJs gewaltige Stimme.

In der Voting-Pause zündet der ESC sein musikalisches Feuerwerk. Internationale Stars wie Verka Serduchka, Erika Vikman, Lordi und Il Volo interpretieren Kult-Hits neu. Electroswing-Ikone Parov Stelar verwandelt mit seinen Beats die Halle in einen Dancefloor. Zum Voting-Finale gibt es Emotion pur mit Cesár Sampson, der Billy Joels „Vienna“ in einer Soul-Version neu interpretiert.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski matchen sich bei einer Wette, wer es schafft, möglichst viele Titel früherer Eurovision-Siegersongs beiläufig in die Moderation einzubauen. Showelemente wie „Professor Eurovision“ beantworten in allen drei Shows ungewöhnliche Fragen rund um den Wettbewerb und im „Eurovision Quiz“ testet Michael Ostrowski das ESC-Wissen der Kandidaten.

Auri erobert Herzen der ESC-Fans

Maskottchen Auri bringt zum 70-jährigen Jubiläum Charme und gute Laune in die Stadt. Die Figur steht für Zusammenhalt und Kreativität und wird während der ESC-Wochen quer durch Österreich unterwegs sein. Ein eigenes Kinderbuch mit dem putzigen Maskottchen führt junge Fans an die Welt des Song Contests heran.

Für Sammler gibt es außerdem eine limitierte Wiener Schneekugel mit Auri-Figur sowie einen Filz-Schlüsselanhänger und einen Kühlschrankmagneten. Passend zum Jubiläum erscheint zudem ein offizielles Eurovision-Kochbuch, das Gerichte aus allen 35 Teilnehmerländern präsentiert. Begleitet wird das Jubiläum von einem bunten Rahmenprogramm im ORF RadioKulturhaus mit Gesprächsformate, Quiz-Events und einem Konzert des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, das bekannte Eurovision-Songs neu interpretiert.

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