Im Zentrum des Geschehens steht einmal mehr die Wiener Stadthalle. Österreichs größte Eventlocation wird zum Herzstück des Megaevents und bietet mit modernster Infrastruktur die perfekte Kulisse für das ESC-Finale am 16. Mai. Schon jetzt ist klar: Hier trifft internationale Show auf Wiener Gastfreundschaft.

Auch politisch wird die Bedeutung des Events betont: Barbara Novak unterstreicht, dass der Song Contest weit mehr als ein Musikevent sei – nämlich eine Bühne für Wien als weltoffene und kreative Metropole.

Donau wird zur Partyzone

Auch auf der Donau wird gefeiert: Die DDSG Blue Danube verwandelt ihre Schiffe in schwimmende Eventlocations. Bei den Eurofan Day Cruises sorgen DJs für Stimmung, während die Night Cruise am 15. Mai als spektakuläre Pre-Party gilt. Nostalgiker kommen beim Oldies-Special auf ihre Kosten – mit Hits von Udo Jürgens bis ABBA.

Sonderfahrten

• Kick-off-Fahrt

9. Mai 2026, 10:45–12:45

Pressefahrt sowie Fahrt für den Fanclub OGAE Austria.

• Vienna OffStage Cruise

9. Mai 2026, 13:15–15:15

Fahrt für Journalist*innen und Delegationen

• Eurofan Day Cruise – Oldies Special

11. Mai 2026, 13:15–15:15

Nostalgie-Special mit Musik von u. a. Udo Jürgens, Johnny Logan, Nicole, Vicky Leandros, ABBA und vielen mehr.

Musicalstars am Rathausplatz

Mitten in der Stadt wird der Rathausplatz zur großen Showbühne. Die Vereinigte Bühnen Wien präsentieren gemeinsam mit ORF III ein musikalisches Best-of aus 70 Jahren Song Contest. Mit dabei sind Stars wie Ana Milva Gomes und Vincent Bueno.

Nachwuchs im Rampenlicht

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien – kurz MUK – zeigt, dass sie eine echte Talenteschmiede ist. Immerhin stammt ESC-Sieger Johannes Pietsch aus ihren Reihen. Beim „MUK@ESC Village“ präsentieren rund 50 Studierende ein vielfältiges Programm von Jazz bis Oper.

Medien berichten hautnah

Auch medial ist Wien bestens aufgestellt: W24 begleitet das Event unter dem Motto „Vienna: 12 Points“. Mit Reportagen, Studiogesprächen und Live-Eindrücken aus den Grätzln wird die Stadt in all ihren Facetten gezeigt.

Blick über Wien und exklusive Einblicke

Ein besonderes Highlight für Medienvertreter ist der Donauturm Wien. Hier entsteht ein eigener „ESC Media Corner“ mit spektakulärem 360-Grad-Blick über die Stadt.

Zusätzlich öffnet die Wien Holding mit Initiativen wie „Vienna OffStage“ Türen zu kulturellen Highlights: vom Mozarthaus Vienna über das Haus der Musik bis hin zu Backstage-Touren in den großen Theatern.