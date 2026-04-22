Von 3. bis 17. Mai bringt das Konzept der „Eurofan Cafés“ internationales Flair in die Wiener Kaffeehäuser. Die Initiative der Wiener Kaffeesieder, gemeinsam mit dem echo medienhaus und dem ORF, verbindet dabei zwei Welten: die traditionsreiche Wiener Kaffeehauskultur und die mitreißende Dynamik des Eurovision Song Contest.

Die MQ Kantine übernimmt dabei eine besondere Rolle: Sie wurde als offizielles Fan-Café für Israel ausgewählt und wird damit zum Treffpunkt für die israelische Community. Hier können Fans gemeinsam mitfiebern, sich austauschen und die besondere Atmosphäre des Wettbewerbs erleben.

Treffpunkte in der ganzen Stadt

Doch nicht nur im MuseumsQuartier wird gefeiert. Insgesamt verwandeln sich ausgewählte Wiener Kaffeehäuser während des Song Contests in offizielle „Eurofan Cafés“. Jedes Lokal repräsentiert eines – teils auch zwei – der insgesamt 35 teilnehmenden Länder.

Damit entsteht quer durch Wien ein einzigartiges Netzwerk der Begegnung. Delegationen, Fans und mit etwas Glück auch Künstler:innen selbst finden hier zusammen. Die Idee dahinter: Der Eurovision Song Contest soll nicht nur auf den großen Bühnen stattfinden, sondern direkt im Wiener Lebensgefühl spürbar sein.

Wien als Bühne der Gastfreundschaft

Mit dem Eurofan-Konzept wird die Stadt einmal mehr ihrem Ruf als weltoffene Kulturmetropole gerecht. Zwischen Melange und Mehlspeise treffen internationale Gäste auf Wiener Charme – begleitet von Musik, Emotionen und jeder Menge Eurovision-Feeling.

Wer wissen möchte, welches Kaffeehaus welches Land vertritt, kann sich online informieren: Eine interaktive Karte mit allen Standorten und Länderzuteilungen ist unter eurofan-cafe.com abrufbar.

Eines ist jedenfalls sicher: Im Mai wird Wien nicht nur singen – sondern auch genießen.