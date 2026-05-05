Quer durch Wien entsteht damit ein lebendiges Netzwerk kultureller Veranstaltungen: Fans, Gäste und Delegationen erleben den Eurovision Song Contest nicht nur vor den großen Bildschirmen, sondern mitten im Alltag der Stadt – zwischen Melange, Musik und Wiener Kaffeehaustradition.

📍 Programm nach Bezirken & Orten

1. Bezirk – Innere Stadt: Musik, Literatur & Public Viewing

Im Herzen Wiens bündeln sich zahlreiche Highlights zwischen Kaffeehauskultur und ESC-Abenden:

Café Landtmann

  • 4.5., 10–11 Uhr: Kochbuch-Präsentation mit Stefanie Brandstätter & Manuela Tiefnig
  • 14.5., 7:30–11:30 Uhr: Breakfast & Music
  • 15.5., 7:30–11:30 Uhr: Breakfast & Music
  • 15.5., 18–0 Uhr: Drinks & DJ-Sounds
  • 16.5., 7:30–11:30 Uhr: Breakfast & Music + Besuch von Auri

Café Mozart

  • 13.5., ab 18 Uhr: After Work mit DJ Steve Manera

G’schamster Diener

  • 8.5., 19 Uhr: Live-Musik
  • 12.5., 20 Uhr: Public Viewing Halbfinale 1
  • 13.5., 19 Uhr: Live-Musik
  • 15.5., 18 Uhr: Schallplatten Hitparade
  • 16.5., 20 Uhr: Public Viewing Finale

Café Museum

  • 11.5., ab 18 Uhr: After Work mit DJ Martin & Besuch von Auri

4. Bezirk – Wieden: Mitmach-Events & Karaoke

Café Goldegg

  • 3.5., Hula Hoop-Challenge mit Gewinn
  • 8.5., 16–17 Uhr: „Sing like a star“ mit Voting
  • 11.5., 10–11 Uhr: Hula Hoop-Challenge
  • 14.5., 16–17 Uhr: „Sing like a star“
  • 15.5., 16–17 Uhr: „Sing like a star“

7. Bezirk – Neubau: MQ Kantine als ESC-Hotspot

MQ Kantine

  • 7.5., ab 17 Uhr: DJ Mademoiselle Talula & DJ Don Ricardo
  • 8.5., 20 Uhr: Lesung Götz Schrage
  • 9.5., 19 Uhr: Wiener Kaffeehaus-Literatur mit Katharina Stemberger
  • 10.5., 14 Uhr: „Salon Kitty“ mit Kitty Willenbruch
  • 10.5., 18:30 Uhr: Lesung Sandra Kreisler
  • 11.5., 17 Uhr: DJ-Set
  • 12.5.: Semi-Finale Special Playlist, Food & Drinks
  • 14.5.: Semi-Finale Programm
  • 16.5.: Finale Special Playlist, Food & Drinks

Crossfield’s Australian Pub

  • 11.5., ab 20 Uhr: Pub Quiz
  • 12.5., ab 20 Uhr: Public Viewing Halbfinale 1
  • 14.5., ab 18 Uhr: Halbfinale 2 + Pub Quiz
  • 16.5., ab 20:15 Uhr: Grand Final Night

8. Bezirk – Josefstadt: Karaoke, Disco & Public Viewing

Café Eiles

  • 8.5., 14 Uhr: Autogrammstunde Vanilla Ninja
  • 12.5., 20 Uhr: Karaoke Night „Sing the Nations“
  • 13.5., 18 Uhr: Disco Night & Tanz-Flashmob
  • 17.5., 12–15 Uhr: Fan-Aktion (Siegerland-Special)

Café Hummel

  • 12.5.: Public Viewing Halbfinale 1
  • 14.5.: Public Viewing Halbfinale 2
  • 16.5.: Public Viewing Finale

Weitere Standorte & Highlights in Wien

Kaffee Kunze

  • 12.5., 18–2 Uhr: Apero Night
  • 13.5., 22–2 Uhr: Paloma Dance Night
  • 15.5., 20–2 Uhr: Kunze Wonderland
  • 16.5., 22–3 Uhr: After Party

Gasthaus Napoleon

  • 16.5., ab 18 Uhr: Public Viewing Finale & Quiz

Stelldichein

  • 14.5.: Coffee Rave

Gewinne Tickets zum Finale mit der Walk 15 App

Begleitend zur Eurofan Café Aktion wird die Stadt auch digital zum Erlebnisraum: Über die Walk15 App können alle teilnehmenden Standorte bequem als Route abgegangen werden. In jedem Kaffeehaus warten QR-Codes, die vor Ort gescannt werden und den Besuch spielerisch dokumentieren.

Wer besonders viele der Eurofan-Cafés in den Wiener Bezirken besucht und sammelt, erhöht damit automatisch seine Gewinnchance – denn unter allen aktiven Teilnehmer:innen werden Tickets für das große ESC-Finale verlost. So verbindet sich Wiener Kaffeehauskultur mit moderner City-Challenge und macht das Mitfiebern beim Eurovision Song Contest noch interaktiver.

Alle aktuellen Programmdetails und Ergänzungen sind laufend unter eurofan-cafe.com abrufbar.