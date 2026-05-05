Quer durch Wien entsteht damit ein lebendiges Netzwerk kultureller Veranstaltungen: Fans, Gäste und Delegationen erleben den Eurovision Song Contest nicht nur vor den großen Bildschirmen, sondern mitten im Alltag der Stadt – zwischen Melange, Musik und Wiener Kaffeehaustradition.
📍 Programm nach Bezirken & Orten
1. Bezirk – Innere Stadt: Musik, Literatur & Public Viewing
Im Herzen Wiens bündeln sich zahlreiche Highlights zwischen Kaffeehauskultur und ESC-Abenden:
Café Landtmann
- 4.5., 10–11 Uhr: Kochbuch-Präsentation mit Stefanie Brandstätter & Manuela Tiefnig
- 14.5., 7:30–11:30 Uhr: Breakfast & Music
- 15.5., 7:30–11:30 Uhr: Breakfast & Music
- 15.5., 18–0 Uhr: Drinks & DJ-Sounds
- 16.5., 7:30–11:30 Uhr: Breakfast & Music + Besuch von Auri
Café Mozart
- 13.5., ab 18 Uhr: After Work mit DJ Steve Manera
G’schamster Diener
- 8.5., 19 Uhr: Live-Musik
- 12.5., 20 Uhr: Public Viewing Halbfinale 1
- 13.5., 19 Uhr: Live-Musik
- 15.5., 18 Uhr: Schallplatten Hitparade
- 16.5., 20 Uhr: Public Viewing Finale
Café Museum
- 11.5., ab 18 Uhr: After Work mit DJ Martin & Besuch von Auri
4. Bezirk – Wieden: Mitmach-Events & Karaoke
Café Goldegg
- 3.5., Hula Hoop-Challenge mit Gewinn
- 8.5., 16–17 Uhr: „Sing like a star“ mit Voting
- 11.5., 10–11 Uhr: Hula Hoop-Challenge
- 14.5., 16–17 Uhr: „Sing like a star“
- 15.5., 16–17 Uhr: „Sing like a star“
7. Bezirk – Neubau: MQ Kantine als ESC-Hotspot
MQ Kantine
- 7.5., ab 17 Uhr: DJ Mademoiselle Talula & DJ Don Ricardo
- 8.5., 20 Uhr: Lesung Götz Schrage
- 9.5., 19 Uhr: Wiener Kaffeehaus-Literatur mit Katharina Stemberger
- 10.5., 14 Uhr: „Salon Kitty“ mit Kitty Willenbruch
- 10.5., 18:30 Uhr: Lesung Sandra Kreisler
- 11.5., 17 Uhr: DJ-Set
- 12.5.: Semi-Finale Special Playlist, Food & Drinks
- 14.5.: Semi-Finale Programm
- 16.5.: Finale Special Playlist, Food & Drinks
Crossfield’s Australian Pub
- 11.5., ab 20 Uhr: Pub Quiz
- 12.5., ab 20 Uhr: Public Viewing Halbfinale 1
- 14.5., ab 18 Uhr: Halbfinale 2 + Pub Quiz
- 16.5., ab 20:15 Uhr: Grand Final Night
8. Bezirk – Josefstadt: Karaoke, Disco & Public Viewing
Café Eiles
- 8.5., 14 Uhr: Autogrammstunde Vanilla Ninja
- 12.5., 20 Uhr: Karaoke Night „Sing the Nations“
- 13.5., 18 Uhr: Disco Night & Tanz-Flashmob
- 17.5., 12–15 Uhr: Fan-Aktion (Siegerland-Special)
Café Hummel
- 12.5.: Public Viewing Halbfinale 1
- 14.5.: Public Viewing Halbfinale 2
- 16.5.: Public Viewing Finale
Weitere Standorte & Highlights in Wien
Kaffee Kunze
- 12.5., 18–2 Uhr: Apero Night
- 13.5., 22–2 Uhr: Paloma Dance Night
- 15.5., 20–2 Uhr: Kunze Wonderland
- 16.5., 22–3 Uhr: After Party
Gasthaus Napoleon
- 16.5., ab 18 Uhr: Public Viewing Finale & Quiz
Stelldichein
- 14.5.: Coffee Rave
Gewinne Tickets zum Finale mit der Walk 15 App
Begleitend zur Eurofan Café Aktion wird die Stadt auch digital zum Erlebnisraum: Über die Walk15 App können alle teilnehmenden Standorte bequem als Route abgegangen werden. In jedem Kaffeehaus warten QR-Codes, die vor Ort gescannt werden und den Besuch spielerisch dokumentieren.
Wer besonders viele der Eurofan-Cafés in den Wiener Bezirken besucht und sammelt, erhöht damit automatisch seine Gewinnchance – denn unter allen aktiven Teilnehmer:innen werden Tickets für das große ESC-Finale verlost. So verbindet sich Wiener Kaffeehauskultur mit moderner City-Challenge und macht das Mitfiebern beim Eurovision Song Contest noch interaktiver.
Alle aktuellen Programmdetails und Ergänzungen sind laufend unter eurofan-cafe.com abrufbar.