Von 21. bis 29. März 2026 erwarten Besucher des Palmenhaus Schönbrunn ein besonderes Erlebnis. Die Ausstellung zeigt nicht nur die Vielfalt exotischer Gewächse, sondern vermittelt auch überraschendes Wissen – etwa, dass mittlerweile sogar tropische Früchte in Österreich angebaut werden. Die Lehrlinge der Österreichischen Bundesgärten geben Einblicke in die Welt exotischer Pflanzen, während die SPAR-Lehrlinge ihr Know-how zu tropischen Früchten präsentieren – inklusive Verkostung vor Ort.

„Der Ausstellung gingen umfangreiche, gemeinsame Schulungen der Lehrlinge voraus. So schaffen wir das Fundament für eine kompetente Kund:innenberatung“, so Robert Renz, Direktor der SPAR-Akademie Wien. Gerd Koch, Direktor der Österreichischen Bundesgärten hebt den Mehrwert hervor: „Der Austausch unter den Lehrlingen findet jedes Jahr statt und funktioniert hervorragend. Die Chance von- und miteinander zu lernen wird aktiv genutzt.“

Die Ausstellung ist von Samstag, 21. März bis Sonntag, 29. März 2026 zwischen 10 und 16:30 Uhr geöffnet. Präsentationen besonderer Pflanzen sowie Verkostungen außergewöhnlicher Früchte finden täglich von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr statt.