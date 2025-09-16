Am 20. September heißt es in der Landstraße wieder „Schatz oder Schrott?“ Wer wissen will, ob das geerbte Porzellan-Service mehr ist als sentimentaler Staubfänger oder ob Omas Ölgemälde vielleicht ein kleines Vermögen wert ist, sollte sich diesen Termin dick im Kalender anstreichen. MyPlace SelfStorage lädt ein zur kostenlosen Expertenbewertung.

Kunst, Kitsch oder Kostbarkeit? Bei „Experten bewerten“ erfährst du gratis, was deine Lieblingsstücke wirklich wert sind. Eine spannende Mischung aus Antikshow, Flohmarktfeeling und Nachbarschaftstreff, mitten in der Landstraße.



Schatz oder Schrott?

Zwischen Flohmarkt-Kiste und museumsreif gibt es manchmal nur einen feinen Unterschied – und den können am Samstag, den 20. September 2025, zwischen 14 und 17 Uhr die Profis vom Dorotheum aufdecken. Ob Schmuck, Gemälde, Silberbesteck oder verstaubte Sammlerstücke – bring bis zu drei Lieblingsstücke mit und lass dich überraschen. Vielleicht steckt hinter dem alten Rahmen ein vergessener Meister, vielleicht auch nur der letzte Malkurs aus den 80ern. Die Schätzung ist gratis und damit ein echter Glücksgriff für alle, die neugierig sind.

Experten mit Adleraugen

Die Experten Dimitra Reimüller, Ulrich Prinz und Christian Wainke nehmen deine Schätze genau unter die Lupe. Mit geschultem Blick, viel Erfahrung und einer Prise Wiener Charme erklären sie dir Herkunft, Epoche und geschätzten Marktwert deiner Stücke. So verwandelt sich die Frage „Ist das was wert?“ in ein spannendes Gespräch über Kunst, Geschichte und vielleicht auch die eine oder andere Anekdote. Und wer bislang zögerte, das Familienerbstück zu verkaufen oder zu versichern, hat nach diesem Nachmittag endlich eine fundierte Wissensbasis.

Mehr als nur Schätzen

Neben der Bewertung gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen von MyPlace SelfStorage in der Litfaßstraße 10. Hier kannst du dir die unterschiedlich großen Abteile zeigen lassen, die sich für alles eignen, vom geerbten Bauernkasten bis zur verstaubten Schallplattensammlung. Perfekt für alle, die Platz für neue Schätze schaffen oder ihre wertvollen Stücke sicher lagern möchten. Also: Lieblingsstücke einpacken, Neugier mitbringen und auf nach in die Litfaßstraße. Denn wer weiß, vielleicht bist du nach diesem Nachmittag stolzer Besitzer eines kleinen Schatzes. Oder du gehst zumindest mit einer guten Geschichte nach Hause, die sich beim nächsten Heurigen hervorragend erzählen lässt.

Experten bewerten

20. September 2025, 14-17 Uhr

MyPlace SelfStorage

Litfaßstraße 10, 1030 Wien

3 Stücke können mitgebracht werden!

www.myplace.at