Wer kennt die Museumsdiebe vom Stubenring?

Foto-Fahndung der Wiener Polizei! Nach einem spektakulären Schmuck-Coup mitten in der Wiener Innenstadt sucht das Landeskriminalamt jetzt öffentlich nach zwei dreisten Räubern. Wer kennt diese Männer? Wer hat das gestohlene Luxus-Collier gesehen?

Donnerstag, 27. August 2026, 14:00 Uhr am Stubenring (1010 Wien): Am hellichten Nachmittag schlagen die Gangster im Museum zu! Unverfälscht und eiskalt zertrümmern zwei bislang unbekannte Männer eine Glasvitrine, greifen sich ein wertvolles Ausstellungsstück – ein kostbares Collier – und ergreifen blitzschnell die Flucht!

Die Wiener Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, setzte sogar einen Spezial-Personenspürhund der Polizeidiensthundeeinheit ein. Doch die Räuber konnten in unbekannte Richtung entkommen.

Das Landeskriminalamt Wien bittet um Hilfe: Wer erkennt die Täter?

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlicht die Polizei nun die gesicherten Lichtbilder der Tatverdächtigen.

So werden die beiden Gesuchten beschrieben:

Größe: ca. 170 bis 175 cm groß

ca. 170 bis 175 cm groß Statur: schlank

schlank Aussehen: dunkle Haare, dunkler Bart

dunkle Haare, dunkler Bart Kleidung: schwarze Oberbekleidung, dunkle Turnschuhe mit auffälliger weißer Sohle

Polizei sucht dringend Hinweise!

Haben Sie die Männer rund um den Stubenring beobachtet? Ist Ihnen das gestohlene Collier irgendwo angeboten worden?

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen sowie zum Verbleib des Schmuckstücks nimmt das Landeskriminalamt Wien rund um die Uhr (auf Wunsch auch absolut anonym!) unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder jede Polizeidienststelle entgegen!