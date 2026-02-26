Beim großen Interview des Wiener Bezirksblatts mit Georg Papai zeigte der Floridsdorfer Bezirksvorsteher große Vorfreude auf das neue Familienbad in der Stammersdorfer Edi-Finger-Straße.

Das Projekt war nämlich in der Bezirksvertretung (gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ) beschlossen worden. Die Kosten von rund fünf Millionen Euro kommen aus dem Bezirksbudget, die Fertigstellung ist für die Sommersaison 2029 geplant.

Gratis-Eintritt für Kinder

Damit entsteht nach der Anlage in Strebersdorf das zweite Familienbad im Bezirk – das kleine, in die Jahre gekommene Bad in der Luckenschwemmgasse wird im Gegenzug geschlossen und die Fläche dem Kindergarten zugute kommen. Auch im neuen Familienbad haben Kinder freien Eintritt, die Preise für die begleitenden Erwachsenen sollen moderat sein. Außerdem werden in einem eigenen Lehr-Becken regelmäßig Schwimmkurse angeboten.

,,Schließlich ist Floridsdorf ein echter Wasser-Bezirk‘‘, meinte der SPÖ-Politiker. ,,Und unsere Kinder sollen möglichst früh schwimmen lernen.‘‘ Das ganze Interview mit Georg Papai bringen wir in einer der nächsten Printausgaben.