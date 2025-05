Familienfest & Wasser-Erlebnispfad warten auf Schloss Hof

Spiel, Spaß und Wasserfreuden: Schloss Hof feiert am 31. Mai und 1. Juni das große Familienfest. Am 1.Juni eröffnet außerdem der neue interaktive Wassererlebnispfad.

Beim großen Familienfest in Schloss Hof verwandelt sich das barocke Ensemble in einen Ort voller Fantasie, Spiel und Staunen. Am 31.5. und 1.6.2025 erwartet kleine und große Besucher im Gutshof, in der Bühne im Barockstall als auch in der Kinder- und Familienwelt von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr ein kunterbuntes Programm – mit Mitmachstationen, spektakulären Shows und tierischen Begegnungen. Sowohl im Gutshof als auch auf der Bühne im Barockstahl, in der Kinder-und Familienwelt als auch im Schloss gibt es vielfältige Unterhaltung.

Das gesamte Programm zum Familienfest finden Sie in diesem Folder.

Wassererlebnispfad eröffnet

Außerdem wird Schloss Hof um eine Attraktion reicher: Am 1. Juni 2025 öffnet der neue Wassererlebnispfad für Kinder. Der rundum neu gestaltete und über 2000m² große Wassererlebnispfad lädt junge Besucher:innen ein, das Element Wasser und seine Bedeutung in der Zeit des Barock spielerisch und mit allen Sinnen zu erforschen. Dabei verbindet der Wassererlebnispfad Naturerlebnis, Geschichte und jede Menge Spaß.