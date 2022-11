Gemma tauschen! Größte Panini-Tauschbörse in Wien

Es wird wieder getauscht und geklebt! Am 11. November beginnt nicht nur um 11:11 Uhr traditionell der Fasching, sondern gut eine Stunde später steigt in der Wiener Lugner City auch die offizielle Panini-Tauschbörse in Österreich! Etwas mehr als eine Woche vor Anpfiff der FIFA WM in Qatar geht’s darum, die letzten noch fehlenden Sticker für das aktuelle WM-Album des italienischen Traditionsunternehmens zu finden.

Gemma Lugner, gemma tauschen!

In der Lugner City, einem der bekanntesten und größten Shopping-Center des Landes, kann von 12:00 bis 21:00 Uhr vor der Showbühne auf Teufel komm raus getauscht und nachgekauft werden.

Zudem gibt es ein buntes Programm mit zahlreichen Highlights:

Panini Tauschbörse 12:00 bis 21:00 Uhr

Mehrere Gewinnspiele mit Moderation auf der Showbühne

Interviews mit Fußballstars und Autogrammstunde, z.B. Ex-Serie A Legionär und ÖFB-Teamspieler György Garics

Vorstellung der Trendsportart Padbol mit Verbandspräsident Heinz Palme

Selbstverständlich gibt es auch Sticker und Alben für Späteinsteiger vor Ort!