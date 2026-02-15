Bereits zum Start der Saison 2026 lädt Edelstoff wieder zum inspirierenden Wintermarkt. Dich erwartet ein Wochenende, an dem kreative Vielfalt, handwerkliche Qualität und persönliche Begegnungen im Mittelpunkt stehen. Wer Mode abseits der Massenproduktion, liebevoll gestaltete Accessoires oder originelle Geschenkideen sucht, wird hier fündig.

Wochenende voller Designfreude

Am Samstag, 21. Februar, und Sonntag, 22. Februar, heißt es wieder: stöbern, entdecken, ins Gespräch kommen. Die Marx Halle, ein luftiges Industriejuwel in der Landstraße, bietet die perfekte Bühne für junge Labels aus Österreich und dem Ausland. Auf über 4.000 m² erwarten dich handgefertigte Stücke aus den Bereichen Mode, Accessoires, Schmuck, Kids‑ und Produktdesign, Kunstwerke, Kosmetik und Delikatessen.

Kreativität, Handwerk und Genuss

Was Edelstoff so besonders macht, ist der Mix aus ausgewählter Designkompetenz und lebendiger Atmosphäre. Die Stände laden dazu ein, Stücke mit individueller Handschrift zu entdecken. In Schauwerkstätten zeigen ausgewählte Designer live, wie ihre Produkte entstehen. Kreative Workshops bieten Raum zum Mitmachen und Lernen, während sich kleine Gäste im Kindereck vergnügen können. Und zum Auffüllen der Energiereserven in den Pausen lockt die 1.000 m² große Street Food Area mit internationalen Köstlichkeiten und gemütlichen Chill‑Bereichen.

Treffpunkt für neue Inspiration

Edelstoff ist ein sozialer Treffpunkt der Wiener Szene, an dem Austausch und Inspiration genauso wichtig sind wie das Einkaufen selbst. Hier trifft man Designer persönlich, erfährt die Geschichten hinter den Produkten und lässt sich von Trends und Ideen neu inspirieren. Auf der Suche nach einem besonderen Statement‑Teil bist oder einfach in kreativer Gesellschaft den Winter‑Sonntag genießen – Edelstoff ist ein Pflichttermin für alle, die gutes Design schätzen.

Edelstoff Wintermarkt

21. + 22. Februar 2026, jeweils 11-18 Uhr

Marx Halle, 1030 Wien

Tickets & Info: edelstoff.or.at

@designmarkt_edelstoff