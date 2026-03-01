Was passiert, wenn man einen der berühmtesten Gelehrten der Weltliteratur aus seinem staubigen Studierzimmer holt und mitten in unsere Gegenwart stellt? Die Antwort gibt „UR FAUST. URE GOETHE.“ am 24. März im Festsaal der Bezirksvorstehung Simmering. Die Inszenierung des Kulturvereins ergo arte verbindet große Literatur mit den brennenden Fragen unserer Zeit und zeigt, warum Faust uns heute vielleicht näher ist als je zuvor.

Ein Klassiker im Spiegel der Gegenwart

Goethes Faust ist ein Suchender: nach Erkenntnis, nach Sinn, nach dem „Mehr“ im Leben. In der Simmeringer Inszenierung begegnet uns dieser Faust als moderner Mensch, geplagt von Informationsflut, Selbstoptimierungsdruck und dem Versprechen grenzenlosen Wissens. Der berühmte Pakt mit Mephisto wirkt dabei erschreckend zeitgemäß. Wer kennt sie nicht, die Verlockung schneller Antworten und scheinbar unbegrenzter Möglichkeiten?

Wenn KI zu Mephisto persönlich wird

Zur Zeit der industriellen Revolution schrieb Goethe von einem Menschen, der alles wissen wollte. Heute stehen wir am Beginn der KI-Revolution und erneut vor einem Dilemma. Künstliche Intelligenz verspricht Effizienz, Wissen und Fortschritt, wirft aber auch ethische Fragen auf. Führt Wissen allein zum Glück? Oder verlieren wir dabei etwas Wesentliches? „UR FAUST. URE GOETHE.“ stellt diese Fragen mit Humor, Tiefgang und ohne erhobenen Zeigefinger.

Kluger Kulturgenuss bei freiem Eintritt

Der Kulturverein ergo arte blickt auf zehn Jahre und zehn erfolgreiche Produktionen zurück, von antiken Mythen bis zu modernen Klassikern. Mit „UR FAUST. URE GOETHE.“ ziehen die Theatermacher nun Bilanz und wagen zugleich einen neuen Blick nach vorne. Am 24. März von 18 bis 19.30 Uhr wird der Festsaal im Amtshaus am Enkplatz 2 zum Denk- und Erlebnisraum. Der Eintritt ist frei, Zählkarten sind telefonisch oder per E-Mail erhältlich. Ein Abend, der deutlich macht: Große Fragen gehören mitten ins Grätzel.

„UR FAUST. URE GOETHE.“

24. März 2026, 18–19.30 Uhr

Festsaal der Bezirksvorstehung Simmering

Enkplatz 2, 1110 Wien

Zählkarten: info@ergoarte.com | +43 699/11 12 75 43