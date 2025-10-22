Der Eingang des Sozial- und Gesundheitszentrums CAPE 10 im Sonnwendviertel in Favoriten erstrahlt seit Kurzem in neuen Farben: Ein Regenbogen-Zebrastreifen sorgt ab sofort für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Die Initiative stammt von CAPE 10 und konnte dank Bezirksvorsteher Marcus Franz umgesetzt werden.

Ein bunter Zebrastreifen vor einem Gesundheits- und Sozialzentrum: Was für Erwachsene vielleicht ungewöhnlich klingt, war für ein Kind eine Selbstverständlichkeit. In einer Zeichnung malte es einen Regenbogen-Zebrastreifen direkt vor CAPE 10 – mit den Worten: „Na die Kinder müssen ja sicher rübergehen können und was Schönes sehen, bevor sie zum Arzt gehen.“ Was als Kinderbild begann, ist nun Realität geworden.

„Wir freuen uns sehr über den neuen Regenbogen-Zebrastreifen direkt vor unserem Eingang. Er ist ein starkes Signal für Sicherheit im Straßenverkehr und schafft Aufmerksamkeit für die vielen Kinder, die hier täglich ein- und ausgehen“, sagt Silvia Bruni, Geschäftsführerin von CAPE 10.

„Das CAPE 10 ist für viele junge Favoritner ein Ort der Begegnung, Gesundheit und Chancen“, so Bezirksvorsteher Marcus Franz. „Der neue, weit sichtbare Zebrastreifen im Sonnwendviertel ergänzt die bestehenden Maßnahmen in Favoriten, um sichere Wege für Kinder zu schaffen.“

Alle Infos über CAPE 10 gibt es unter www.cape10.at