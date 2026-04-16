Es war eine Fußballnacht, wie sie die Allianz Arena schon lange nicht mehr erlebt hat – vergleichbar mit dem historischen 4:0-Triumph des FC Bayern München 2013 gegen Barcelona. Und das Wiener Bezirksblatt war live dabei, als der Klub des Österreichers Konrad Laimer in einem wahren Thriller Real Madrid (mit David Alaba nur auf der Bank) nach dreimaligen Rückstand 4:3 niederrang und ins Semifinale der Champions League aufstieg.

,,Es war wie eine Befreiung‘‘, schildert unser Autor die Stimmung nach den beiden Toren in der Schlussphase, ,,für den Verein und die ganze Stadt.‘‘

Extra Champagner serviert

Die Fans der Südkurve eskalierten völlig und stürmten (zum Glück nur) fast aufs Spielfeld, Davies und Co. sprangen nach dem Siegestor von Olise in die Traube der feiernden Anhänger, die VIPs bekamen in den Logen der Allianz Arena extra Champagner serviert, und in der Münchner Innenstadt wurde so ausgelassen gefeiert, als hätte man die Königsklasse schon gewonnen. ,,Seit 2012, als Bayern zuletzt Real aus der Champions League werfen konnte, gab es zahlreiche schmerzhafte Niederlagen gegen die Königlichen‘‘, erinnert sich Sommer. ,,Der Stachel saß tief hier. Daher bedeutet den Münchnern dieses 4:3 alles – es war das Spiel und es ist der Sieg des Jahrzehnts.‘‘ Ganz gleich, was jetzt im Semifinale gegen Paris passiert!