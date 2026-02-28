Zum Weltfrauentag verwandelt sich die Hammond Bar in der Leopoldstadt in eine Bühne für starke Drinks, starke Frauen und starke Vibes. „Female & Flavorful“ bringt Barflair, Cocktail-Kunst und Female Empowerment zusammen. Jede Cocktailkreation erzählt ihre eigene Geschichte, jede Frau hinter dem Tresen zeigt, was in ihr steckt. Genuss, Inspiration und gute Laune sind garantiert.

Girls run the Bar: Geschüttelt oder gerührt?

Sigrid Schot und Laura Peez laden zum zweiten Mal ein, Frauen hinterm Tresen sichtbar zu machen. „Female & Flavorful“ ist ein Auftritt für Female Empowerment in der Wiener Barszene.

Frauen sind noch immer unterrepräsentiert an der Cocktailstation“,

sagt Schot. „Dabei gestalten sie Konzepte, führen Teams und treiben Innovationen voran. Wir wollen zeigen, wie kreativ, professionell und zukunftsweisend die Szene ist.“ Ein Teil der Einnahmen geht an eine Organisation, die Frauen in Not unterstützt.

Acht Barfrauen und Drinks mit Geschichten

Acht Top-Barfrauen übernehmen in zweistündigen Schichten die Hammond Bar. Jede kreiert zusammen mit einem Partner zwei exklusive und spritzige Signature Drinks. Live-Sounds von Ines Popp sorgen für coole Vibes, entspannte Atmosphäre lädt zum Probieren, Netzwerken und Feiern ein. Jede Barfrau erzählt mit Shaker, Stil und Cocktails ihre eigene Geschichte.

Diese acht Barprofis stehen an diesem Tag hinter dem Tresen:

Lisa Laing – „Dino’s Apothecary Bar“

– „Dino’s Apothecary Bar“ Johanna Luger – „Burdock Punch & Cocktails“

– „Burdock Punch & Cocktails“ Adrienne Tschaudi – „Kleinod am Ring“

– „Kleinod am Ring“ Isabella Lombardo – „Sbagliata Bar“

– „Sbagliata Bar“ Johanna Frey – „Krawall Bar“

– „Krawall Bar“ Anne Polishchuk – „Die Parfümerie Bar“

– „Die Parfümerie Bar“ Alexandra Hochegger – „Truth & Dare Bar“

– „Truth & Dare Bar“ Linda Primus – „Hotel Amauris“

Frauen rocken die Zukunft der Barszene

Unterstützt wird „Female & Flavorful“ von Schweppes, Patrón Tequila, Le Tribute Gin, Kyrö Rye Whisky, Fever-Tree, Mozart Chocolate Likör, Roku Gin, Toki Whisky und Bulleit Whiskey. Hochwertige Zutaten treffen auf weibliche Innovationskraft. Jede Partnerschaft steht für Vielfalt, Geschmack und klare die klare Botschaft, dass die Zukunft der Barszene von immer mehr Frauen geprägt wird. Für Wienerinnen, Barflair-Liebhaber und Genussmenschen ist „Female & Flavorful“ der Place-to-be am Weltfrauentag. Cheers auf eine bunte, kreative und weibliche Zukunft in der Barszene!

„Female & Flavorful“ Cocktailparty

8. März 2026, 15-23 Uhr