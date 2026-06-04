Anspannung, Konzentration und viel Können: Bei den praktischen Prüfungen der Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien zeigten über 100 Schülerinnen und Schüler sowie Studenten des Kollegs für Tourismus, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Im Rahmen eines Prüfungsessens absolvierten sie die Vorprüfung zur Reife- und Diplomprüfung, die Studenten des Kollegs für Tourismus traten auch gleich zu ihrer praktischen Klausurprüfung an.

Vor den Augen der Gäste überzeugten die angehenden Tourismus-Fachkräfte nicht nur in der Küche, sondern auch im Service. Denn beim Prüfungsessen zählte jedes Detail: vom korrekten Tischgedeck über professionellen Weinservice bis hin zu Zeitmanagement, Kommunikation mit den Gästen und dem souveränen Auftreten im Service.

Mehrgängiges Menü als Bewährungsprobe

Serviert wurde ein mehrgängiges Menü, bestehend aus Quinoa-Sprossensalat mit Thunfisch und Sesam, Geflügel-Consommé mit Gemüsestreifen, gebratenes Saiblingsfilet an Erbsen-Fregola mit getrockneten Tomaten und ein Mohnschmarrn. Die Speisen mussten unter Prüfungsbedingungen vorbereitet, gekocht, angerichtet und zeitgerecht serviert werden. Parallel dazu waren klassische Service- und Gastronomiekompetenzen gefragt, darunter Getränkeservice, fachgerechtes Präsentieren, Servieren sowie je nach Prüfungsaufgabe auch Tätigkeiten wie Flambieren, Tranchieren, Filetieren, Cocktailzubereitung oder Kaffeezubereitung.

„Unsere Schülerinnen, Schüler und Studierenden zeigen bei diesen Prüfungen, dass touristische Ausbildung weit mehr ist als Kochen und Servieren. Es geht um Fachwissen, Präzision, Teamfähigkeit, Auftreten und die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck professionell zu bleiben“, sagt Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien.

Das Prüfungsessen fand am Standort wko campus wien in der Michaelerstraße 1 in Wien-Währing statt. Der moderne Bildungsstandort bietet den Tourismusschulen MODUL eine praxisnahe Infrastruktur mit zeitgemäßer technischer Ausstattung. Damit erhalten die Schülerinnen, Schüler und Studierenden optimale Rahmenbedingungen, um das theoretisch Gelernte unmittelbar in die Praxis umzusetzen.

Ausbildung für die Zukunft des Tourismus

Die Tourismusschulen MODUL zählen zu den renommiertesten Ausbildungsstätten für Tourismus. Das MODUL wurde 1908 gegründet und gilt als ältestes Bildungsinstitut für Tourismus im deutschsprachigen Raum. Heute werden rund 500 junge Menschen in zwei Ausbildungsprogrammen ausgebildet: in der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Tourismus mit Maturaabschluss sowie im zweijährigen Kolleg für Tourismus mit Diplomabschluss.

Neben Küche und Service umfasst die Ausbildung auch wichtige Bereiche der Hotellerie sowie des Destinations-, Reise- und Eventmanagements. Kooperationen mit namhaften Partnerbetrieben ermöglichen zusätzliche Einblicke in die Praxis der Tourismus- und Hospitality-Branche.